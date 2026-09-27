İspanya İngiltere’yi affetmedi

Turkuvaz Medya'dan canlı yayınlanan UEFA Uluslar Ligi'nde dün nefes kesen bir maç oynandı. A Ligi 3. Grup'ta son Dünya Şampiyonu İspanya, deplasmanda İngiltere'yi düelloya sahne olan müsabakada 3-2 mağlup etti. A Haber'den futbolseverlerle buluşan mücadelede İspanya, genç süper yıldızı Lamine Yamal ile henüz 2. dakikada öne geçti. 36'da Gordon ile eşitliği bulan İngilizler, 40'ta Kane ile üstünlüğü aldı. İkinci yarıda kazanılan penaltıda Kane topun başına geçti ancak meşin yuvarlağı üst direğe nişanladı ve farkı 2'ye çıkarma şansını tepti, güçlü rakibine de geri dönüş fırsatı verdi. 60'ta Baena şık bir vuruşla 2-2'yi buldu. 74'te de Oyarzabal'ın golüyle kazanan İspanya oldu. A Spor'dan yayınlanan grubun diğer mücadelesinde de Hırvatistan, Çekya'yı 2-1 yendi.

GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

B Ligi 1. Grup: Slovenya-İskoçya: 0-0, K.Makedonya-İsviçre: 0-3. C Ligi 1. Grup: San Marino-Finlandiye: 0-7, Arnavutluk- Belarus: 2-0, C Ligi 3. Grup: Faroe Adaları- Kazakistan: 1-1, Slovakya-Moldova: 2-0. C Ligi 4. Grup: İzlanda-Estonya: 1-1, Bulgaristan- Lüksemburg: 1-2.