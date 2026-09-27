İspanya’da gündem Arda Güler

İspanya basını, Arda Güler'in performansını alkışladı. El Pais, Fransa'nın Türkiye karşısında zorlandığını ve kırmızıbeyazlıların Arda tarafından iyi yönetildiğini yazdı. Marca, "Arda Güler, maçta kelimenin tam anlamıyla bir lider olarak daha da öne çıkmasına rağmen, çabalarının karşılığını alamadı" değerlendirmesiyle dikkat çekti.

TAKIM ARKADAŞINA ENDİŞELİ BAKIŞ!

Fransa'nın tek golünü atan Mbappe'nin sakatlığına Real Madrid'den takım arkadaşı Arda Güler'in verdiği tepki dikkatlerden kaçmadı. Fransız yıldız yerde acı içinde kıvranırken Arda'nın yanına gelmesi ve duyduğu endişe için İspanyol AS gazetesi, "Türk futbolcu, Real Madrid'deki takım arkadaşının durumu konusunda oldukça endişeli ve gergin görünüyordu" yorumunu yaptı.

ÖNCE DOSTLUK

Mbappe, 'Habibi Arda (Sevgili Arda)' paylaşımı yaptı. Arda ve Camavinga'nın da yer aldığı fotoğrafı ise Fransa Milli Takımı tarafından 'Önce dostluk' notuyla yeniden paylaşıldı.