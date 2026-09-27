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Giriş Tarihi: 27.09.2026

İsrail’e tokat gibi tepki

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İsrail’e tokat gibi tepki
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İrlanda Milli Futbol Takımı, İsrail'in Gazze'de uyguladığı insanlık zulmüne sessiz kalmamış ve Uluslar B Ligi'nin ikinci haftasında bugün İsrail ile oynayacakları müsabakaya çıkmama kararı almıştı. Ancak daha sonra yapılan değerlendirmeler sonucu karar değişmişti. Bugün 21.45'te başlayacak karşılaşma için bu kez İrlanda'nın kalecisinden açıklama geldi. Gavin Bazunu, bu maçta forma giymeyeceğini duyurdu. Karakterli ve ilkeli biri olmak için elinden geldiğini yaptığı söyleyen 24 yaşındaki file bekçisi şöyle devam etti: "Bu nedenle İsrail'e karşı yakın zamanda oynanacak maçlara katılmanın yanlış olacağını düşünüyorum. Kararım tamamen masum insanların öldürülmesinin yanlış olduğuna dair kişisel inancıma dayanıyor. Tutumumun bölgedeki zulümlere karşı olduğunu belirtmek benim için önemli."

#GAZZE #İSRAİL #İRLANDA

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İsrail’e tokat gibi tepki
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