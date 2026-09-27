İtalya maçında 4’lü defansa dönmeli

Fransa gibi bir dünya devine karşı 1-0 yenilgi umut verici mi, yoksa kaçan bir fırsat mı? İtalya maçından beklentiniz ne?

Çok güçlü bir rakiple oynadık. Bunun bilincindeyiz. Tabii ki bu tip takımlara karşı en önemli şey mücadele edip, kafa tutmak. Bunu yaptık. Eğer maçın kırılma anı lehimize gelişseydi galip gelebilirdik hatta en kötü berabere kalırdık. O da ikinci yarının başında İsmail'in çok net pozisyondaki kafa vuruşuydu. O gol olsaydı direncimiz artacak, sınırsız enerji ortaya çıkacaktı. Ama bu pozisyon kaçtıktan hemen sonra hatalı bir gol yiyince maçı kaybettik. Uluslar A Ligi'nde 3 takımla yapacağımız maçlar çok önemli. Çünkü üçü de birbirinden güçlü ve onlara karşı oynayınca gelişim kaydediyoruz. Hedef ne? 2028 Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Bu karşılaşmalardan daha iyi deneyim olmaz. İtalya zor günler geçiriyor. Sahasında Belçika'ya kaybetti. Bizim gruptaki iddiamız devam edecekse bu maçı kazanmamız lazım. Buna göre de Bursa'da motivasyonumuzu yüksek tutmalıyız.

FİZİKSEL TAHRİBATA UĞRADIK



Montella'nın Fransa'ya karşı oyun planını nasıl buldunuz?

Yaptığı takım tertibini bu maç özelinde doğru buldum. Montella döneminde en çok konuşulan konu santrfor sorunu. Burada da Barış Alper Yılmaz ya da Deniz Gül tercihi yapacaktı. Barış'ın özellikleri santrfor için yeterli değil ama o da çok koşarak, mücadele ederek elinden geleni yaptı. Rakibe göre kurulan taktik plan ve takım tertibi doğruydu bana göre... 3 stoperden Zeki, Oğuz'a yardım ederek Mbappe'nin kulvarını kapatacaktı. Olise'nin karşısında Ferdi'ye Can yardım edecekti öyle de oldu. Arda serbest rol üstlendi. Bölüm bölüm de çok kaliteli işler yaptı. Merih Demiral de iyiydi. Çok kritik bir anda golü önledi. Şahsen oyundan memnun kaldım. Fransa, dünya çapında bir takım. Mbappe ile Olise çıkıyor, girenler Barcola ile Doue... Böyle bir takım karşısında iyi mücadele ettiysek, Ferdi ve İsmail ile iki önemli pozisyona girdiysek, bunun yanında da birçok yarım pozisyonda rakibi tehdit etmişsek, hele hele Hakan, Kenan, Orkun gibi önemli oyuncularımız da yoksa takımımız iyi bir sınav vermiştir. Bu iyi görüntünün devamı için İtalya maçındaki performans önemli. Çünkü fiziksel olarak tahribata uğradık.





Bu maçta "A Ligi seviyesindeyiz" dedirten bir oyuncumuz oldu mu?

Ferdi aynı Dünya Kupası playoff'unda Romanya maçında attığı golde olduğu gibi gizli bir kaçış yaptı ama kafa vuruşu kalecinin üstüne gitti. Arda'nın en büyük artısı fizik olarak gelişiyor. Zaten sempatik de bir çocuk. Tribünler tarafından da çok sevliliyor. Zeki zaten Juventus'ta direkt forma giyiyor. Önemli bir aşama var.

İSMAİL VE SALİH MÜTHİŞ DİRENDİ



Kalecimizin ve orta sahamızın performansını nasıl değerlendirirsiniz? Uğurcan Çakır'ın kırmızı kart için yorumunuz nedir?

ATV'deki yorumumda kırmızı kart için "Bu kırmızı kart değil, çünkü omuz kısmına çarpıyor" dedim. Bu görüşümde de ısrar ediyorum. Zaten hakem de pozisyonu 10 kez izledi. Kaptan Merih'e de "Ben de tam emin değilim" demiş. Orta sahamızda da zaman zaman zor anlar yaşasalar da İsmail ve Salih müthiş bir fiziki direnç gösterdiler.



Oyuncu değişiklikleri zamanında mıydı?

Değişikliklere bir itirazım yok. Zaten ciddi hamleler yapacağımız bir kulübemiz, sakatlıklardan dolayı yok. İnsanlar tartışabilir ama ben önemli bir yanlış bulmuyorum. 10 kişiyle bile böyle bir takım karşısında son uzatmada gol aramak önemliydi.



Fransa'nın golü taktiksel mi, bireysel bir hatadan mı geldi?

Fransa'nın attığı gol bireysel bir hatadır. Bu tip takımlara karşı ancak organize takımlar geriden pasla çıkabilir. İspanya bunu Fransa'ya karşı yapar ama biz yapamayız. Uğurcan'ın her zaman uzun vurmayıp zor bir yere topu atması, arkasından Abdülkerim'in hatası golü getirdi.

VOLEYBOLDA DA BÖYLE OLDU

Bu mağlubiyet grupta kaderimizi nasıl etkiler?

Bizim belirli bir seviyemiz var. Bu takımlar bizden üstünler. Fransa, son üç Dünya Kupası'nın birini kazanmış, birini finalde kaybetmiş, birini de İspanya ile eşleştiği için finale çıkamamış. Korakor mücadeleye bakıyorum ben. Savaşmamız bizim için önemli bir artı. Ama bir maçlık olmamalı.



Montella'ya İtalya maçı için tek bir tavsiye verseniz ne olurdu?

Kadın voleybol takımımız da finalde İtalyan hocasıyla İtalyanları yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Futbolda da aynı durum söz konusu. Sakatlar nedeniyle alternatif çok yok. Sadece İtalya maçında 3'lü defanstan 4'lü defansa döner diye düşünüyorum. Bu şekilde Oğuz'dan da sol tarafta kanat forvet olarak faydalanmak doğru olur. Santrforda da Deniz'le başlayacaktır.