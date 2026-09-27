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Giriş Tarihi: 27.09.2026 19:45

İtalya'da Türkiye maçı hazırlıkları tamamlandı!

Roberto Mancini yönetimindeki İtalya Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ikinci maçında Türkiye ile oynayacakları maçın hazırlıklarını Bursa'da gerçekleştirdiği antrenmanla noktaladı.

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AA Futbol
İtalya’da Türkiye maçı hazırlıkları tamamlandı!
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ikinci maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak İtalya, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda teknik direktör Roberto Mancini yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman, Mancini'nin oyuncularıyla yaptığı konuşmanın ardından başladı.

İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışması yapıldı. Basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye-İtalya karşılaşması, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ROBERTO MANCİNİ #İTALYA MİLLİ TAKIMI #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #UEFA ULUSLAR LİGİ

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İtalya'da Türkiye maçı hazırlıkları tamamlandı!
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