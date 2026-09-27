MAÇ ÖZETİ İZLE | Almanya’ya evinde şok skor! Yunanistan kazandı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 2'nin ikinci haftasında Almanya ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Kritik müsabaka WWK Arena'da oynandı.
Mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh düdük çaldı. Chris Kavanagh'ın yardımcılıklarını Dan Cook ile Alex James üstlendi.
VAR'da Andrew Dallas, AVAR'da ise Andrew Madley görev aldı.
Müthiş karşılaşma A Haber ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı.
Yunanistan, Almanya deplasmanında 1-0'lık skorla kazandı.
Yunanistan'ın ve maçın tek golünü 74. dakikada Dimitrios Kourbelis kaydetti.
Bu sonucun ardından Yunanistan yoluna kayıpsız devam etti ve puanını 6'ya yükseltti.
Almanya ise grup aşamasında şu ana kadar galibiyet elde edemedi ve 1 puanda kaldı.
Almanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 2'nin üçüncü haftasında Sırbistan'ı konuk edecek.
Yunanistan ise grup aşamasının üçüncü haftasında Hollanda'yı evinde ağırlayacak.
Almanya - Yunanistan: 0-1
Gol: 74' Dimitrios Kourbelis
İLK 11'LER
Almanya: Nübel, Vagnoman, Tah, Bisseck, Brown, Kimmich, Conte, Nmecha, Adeyemi, Schade, Ebnoutalib.
Yunanistan: Tzolakis, Vagiannidis, Mavropanos, Retsos, Tsimikas, Zafeiris, Androutsos, Karetsas, Tzolis, Pavlidis, Tetteh.
İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL İZLE | Almanya 0-1 Yunanistan (Dimitrios Kourbelis)