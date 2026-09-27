MAÇ ÖZETİ İZLE | Almanya’ya evinde şok skor! Yunanistan kazandı

Müthiş karşılaşma A Haber ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı.

Yunanistan, Almanya deplasmanında 1-0'lık skorla kazandı.

Yunanistan'ın ve maçın tek golünü 74. dakikada Dimitrios Kourbelis kaydetti.

Bu sonucun ardından Yunanistan yoluna kayıpsız devam etti ve puanını 6'ya yükseltti.

Almanya ise grup aşamasında şu ana kadar galibiyet elde edemedi ve 1 puanda kaldı.