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Giriş Tarihi: 27.09.2026 17:20 Son Güncelleme: 27.09.2026 20:53

MAÇ ÖZETİ İZLE | Hollanda, Sırbistan deplasmanında kazandı! Mexx Meerdink fırtınası

Sırbistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 2’nin ikinci haftasında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Dev müsabaka A Spor’dan naklen ve şifresiz yayınlandı. Hollanda, Sırbistan’ı deplasmanda 2-1’lik skorla geçti.

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MAÇ ÖZETİ İZLE | Hollanda, Sırbistan deplasmanında kazandı! Mexx Meerdink fırtınası
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 2'nin ikinci haftasında Sırbistan ile Hollanda kozlarını paylaştı. Kritik mücadele Rajko Mitic Stadyumu'nda oynandı.

Müsabakada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çaldı. Szymon Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlendi.

VAR'da Piotr Lasyk, AVAR'da ise Fedayi San görev aldı.

Hollanda, Sırbistan deplasmanında sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Heyecan dolu karşılaşma A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 31 ve 69. dakikalarda Mexx Meerdink kaydetti. Sırbistan'da fileleri 46. dakikada Luka Jovic havalandırdı.

Bu sonucun ardından Hollanda grupta puanını 4'e yükseltti ve Xavi Hernandez yönetiminde ilk galibiyetini aldı.

Sırbistan ise henüz puanla tanışamadı ve 0 puanda grup sonuncusu olmaya devam etti.

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 2'nin üçüncü haftasında Yunanistan deplasmanına konuk olacak.

Sırbistan ise grup aşamasında gelecek hafta Almanya deplasmanında sahaya çıkacak.

Sırbistan - Hollanda: 1-2

Goller: 31' Mexx Meerdink (P), 46' Luka Jovic, 69' Mexx Meerdink

İLK 11'LER

Sırbistan: Vanja Milinkovic-Savic, Nedeljkovic, Babic, Pavlovic, Terzic, Gudelj, Lukic, Zivkovic, Stankovic, Sergej Milinkovic-Savic, Joveljic.

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven, Veerman, Gravenberch, Reijnders, Summerville, Gakpo, Meerdink.

İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL İZLE | Sırbistan 0-1 Hollanda (Mexx Meerdink)

GOL İZLE | Sırbistan 1-1 Hollanda (Luka Jovic)

GOL İZLE | Sırbistan 1-2 Hollanda (Mexx Merdink)

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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MAÇ ÖZETİ İZLE | Hollanda, Sırbistan deplasmanında kazandı! Mexx Meerdink fırtınası
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