MAÇ ÖZETİ İZLE | Hollanda, Sırbistan deplasmanında kazandı! Mexx Meerdink fırtınası

Hollanda, Sırbistan deplasmanında sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Heyecan dolu karşılaşma A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 31 ve 69. dakikalarda Mexx Meerdink kaydetti. Sırbistan'da fileleri 46. dakikada Luka Jovic havalandırdı.

Bu sonucun ardından Hollanda grupta puanını 4'e yükseltti ve Xavi Hernandez yönetiminde ilk galibiyetini aldı.

Sırbistan ise henüz puanla tanışamadı ve 0 puanda grup sonuncusu olmaya devam etti.