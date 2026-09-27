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Giriş Tarihi: 27.09.2026 13:04

Mancini'den olayl karar! İtalya aday kadrodan 10 futbolcusunu Türkiye'ye getirmiyor!

İtalya Milli Takımı'nda Daniel Maldini, Nicolo Barella ve Gianluca Mancini’nin aralarında olduğu 10 futbolcu, Bursa'daki maça götürülmüyor. Nicolo Zaniolo da sakatlığı sebebiyle milli takım kampından ayrıldı.

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AA Futbol
Mancini’den olayl karar! İtalya aday kadrodan 10 futbolcusunu Türkiye’ye getirmiyor!
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İtalya Milli Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında A Milli Takım ile deplasmanda oynayacağı müsabaka öncesinde aday kadrodaki 10 futbolcuyu Türkiye'ye götürmeyeceği bildirildi.

İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İtalya Milli Takımı'nın yarın Bursa'da oynayacağı karşılaşma için Türkiye'ye yol çıktığı belirtilirken teknik direktör Roberto Mancini'nin, Paris'te Fransa (2 Ekim) ve Bologna'da Türkiye (5 Ekim) ile oynanacak maçları düşünerek bazı oyuncuları dinlendirme kararı aldığı ifade edildi.

Mancini'nin, yoğun maç takvimine yönelik hazırlık sürecini daha iyi yönetmek ve tüm kadronun yorucu seyahatten kaçınmasını sağlamak için bazı oyuncuları dinlendirme kararı aldığı kaydedildi.

Türkiye deplasmanında kafilede yer almayacak Honest Ahanor, Nicolo Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci ve Muhammed Ali Zoma, Coverciano'daki milli takım kampında idman yapacak.

Bu arada, Nicolo Zaniolo da Türkiye ve Fransa maçlarında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceği için teknik direktör Mancini'nin onayıyla milli takım kampından ayrıldı.

İtalya Milli Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ilk haftasında 25 Eylül'de Roma'da konuk ettiği Belçika'ya 2-0 yenilmişti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#İTALYA MİLLİ TAKIMI #ROBERTO MANCİNİ

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Mancini'den olayl karar! İtalya aday kadrodan 10 futbolcusunu Türkiye'ye getirmiyor!
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