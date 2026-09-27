Muhammed Salah kendini korudu, risk almadı!

Trabzonspor'a transferi dünya futbol gündemine oturan ve bordo- mavili formayla harikalar yaratan Muhammed Salah ile ilgili milli takım cephesinde önemli bir gelişme yaşandı.

Mısır'ın evinde Angola ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmada 61 dakika forma giyen Mısırlı yıldız, karşılaşmanın ardından kamptan ayrıldı. Hakkında hocası ile gerginlik yaşadığı yönünde haberler çıkan tecrübeli futbolcu ile ilgili Mısır Futbol Federasyonu bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Salı günü oynanacak Güney Sudan maçında stadın zemininin sentetik çim olması nedeniyle teknik ekip ile oyuncu arasındaki görüşmeler sonucunda böyle bir karar alındığı ve Salah'ın olası sakatlık riskinden korunmasının amaçlandığı aktarıldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör