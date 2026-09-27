Tarihi gün

F.Bahçe Spor Kulübü'nde olağan genel kurul bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda yönetim kurulunun 1 Mart- 31 Mayıs 2026 mali dönemine ilişkin ibra edilmesi görüşülecek ve tesislerde yapılması planlanan projelerle ilgili bilgilendirme sunulacak. 10.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek genel kurulda gözler, başkan Aziz Yıldırım'ın üzerinde olacak. En dikkat çekici gündemlerden biri olarak Samandıra'da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin hazineye ait 14 bin 934 metrekarelik bölümünün satın alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu genel kurulun oylarına sunulacak.

İŞTE BAŞKAN YILDIRIM'IN ANLATACAĞI PROJELER:

Stat kapasitesinin artırılması.

F.Bahçe Koleji'nin yeniden faaliyete geçirilmesi.

Muğla'da hayata geçirilecek 'COVE1907' isimli yaşam ve gayrimenkul projesi.

F.Bahçe Üniversitesi'nin yeniden kulübe kazandırılması.

Maltepe'deki arazilerle ilgili girişimler.

Can Bartu Tesisleri'ndeki hazineye ait arazilerin alınması.

Kenan Evren Lisesi'ndeki tarihi binanın Fenerbahçe Müzesi olarak değerlendirilmesi.

120. yıl piyangosu.

F.Bahçe GYO bünyesindeki yatırımların halka arz edilmesi.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yer alan Metin Aşık binası projesi hakkında bilgi verilmesi.