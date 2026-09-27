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Giriş Tarihi: 27.09.2026 20:58

Trabzonspor'da Samsunspor hazırlıkları başladı!

Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasındaki Samsunspor maçı hazırlıklarına start verdi.

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İHA
Trabzonspor’da Samsunspor hazırlıkları başladı!
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 7 günlük iznin ardından başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma çalışmasının ardından pas ve dar alanda oyun çalışması yapıldı.

Milli takım kamplarında bulunan oyuncular, antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer, Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.

Trabzonspor ayrıca milli arada hazırlık maçında sahaya çıkacak. Bordo-mavililer, 1 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da sahasında Drogheda United ile özel maç oynayacak.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#THOMAS REİS #TRABZONSPOR #SÜPER LİG #SAMSUNSPOR

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Trabzonspor'da Samsunspor hazırlıkları başladı!
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