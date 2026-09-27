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Giriş Tarihi: 27.09.2026

Transfer yasağına acil müdahale!

Güne FIFA’nın 3 dönemlik cezasıyla uyanan Fenerbahçe, hemen aksiyon aldı. Sevilla Kulübü’ne Youssef En-Nesyri’nin 30 Nisan 2026’da yatırılması gereken transfer taksidinin gecikmesi nedeniyle uygulanan yaptırım, yarın yapılacak ödeme ile kaldırılacak

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Samet YÜKSEL
Transfer yasağına acil müdahale!
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Fenerbahçe camiası, dün sabaha şok bir haberle başladı… FIFA, Youssef En-Nesyri transferinden doğan bonservis taksidinin Sevilla Kulübü'ne zamanında ödenmemesi nedeniyle sarı-lacivertlilere 3 dönem transfer yasağı verdi. Hemen açıklama yapan F.Bahçe yönetimi, "Futbolcunun bonservis ücretine ilişkin olarak 30 Nisan 2026 tarihli transfer taksidinin ödenmemesi nedeniyle ilgili kulüp FIFA nezdinde girişimde bulunmuş, yönetimimiz de göreve başladıktan sonra geciken taksidi ödemiştir. İlgili kulüp bir sonraki taksidin de ödenmesini talep etmiş, tarafımızca ödeme için FIFA kararı beklenmiştir. Kulübümüz FIFA kararı ile hükmedilen ödemeyi ilk mesai günü (yarın) gerçekleştirecek ve bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kaldırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

2 MİLYON 900 BİN EURO ÖDENECEK
F.Bahçe'nin, En-Nesyri'nin bonservis taksidini ödemesi için FIFA kararını bekleme sebebi, 'vadesi gelmemiş' taksitin istenmesi. 2 milyon 900 bin Euro'luk taksidin esasında ödenmesi gereken tarih 31 Ekim'di. Ancak FIFA, bir önceki taksit zamanında yatırılmadığı için ödemeyi öne çekti. Kanarya'nın İspanyol ekibinden 2024 yazında 19.5 milyon Euro'ya aldığı En-Nesyri, geçen sezonun devre arasında 15 milyon Euro'ya Al-İttihad'a gitti. Faslı golcü, sarı-lacivertli formayla 79 maçta 38 gol, 8 asistle oynadı.

#FENERBAHÇE #FIFA

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Transfer yasağına acil müdahale!
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