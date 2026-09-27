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Giriş Tarihi: 27.09.2026

Türkiye dengeleri değiştirir!

Bizim Çocuklar, Fransa’ya yenildi ama mücadelesiyle İtalyanlar’ı korkuttu. Çizme basını, ilk maçında Belçika'ya 2-0 mağlup olan takımlarını "Bursa'da hata yapılamaz" diye uyardı. Kolay maç olmayacağına ve Ay-Yıldızlılar'ın gruptaki dengeleri değiştirebileceğine vurgu yapıldı. Belçika'ya 2-0 yenilen İtalya ile Fransa'ya 1-0 kaybeden Türkiye yarın Bursa'da karşılaşacak. 21.45'te başlayacak maç ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek

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Ogün ŞAHİNOĞLU
Türkiye dengeleri değiştirir!
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Türkiye, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Uluslar A Ligi'ne 1-0'lık Fransa yenilgisi ile başladı. Ancak Bizim Çocuklar'ın, Dünya 4.'sü, 1 milyon Euro'luk kadro değerine sahip Horozlar karşısındaki mücadelesi beğenildi. Fransız basını 'Zidane kazandı, Türkiye korkuttu' başlıkları attı. L'Equipe; "Acı içinde" başlığı ile galibiyetin yanı sıra Mbappe'nin sakatlığına duyulan üzüntüyü dile getirdi. Le Figaro; 'Zinedine Zidane'ın Mavileri, parlayamasa da Türkiye'de galip geldi ancak Mbappe'yi kaybetti' dedi. İtalya basınında ise Türkiye maçı öncesi korku ve endişe hakimdi… Gök Mavililer'in Belçika karşısında aldığı 2-0'lık yenilgi sonrası "Bursa'da hata yapılamaz" uyarısı dikkat çekti. Türkiye ile oynanacak maçın kolay geçmeyeceği, Montella'nın yıldızlarının grupta dengeleri değiştirebileceğine vurgu yapıldı.

#İTALYA #TÜRKİYE #BELÇİKA

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