Türkiye dengeleri değiştirir!

Türkiye
, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Uluslar A Ligi'ne 1-0'lık Fransa yenilgisi ile başladı. Ancak Bizim Çocuklar'ın, Dünya 4.'sü, 1 milyon Euro'luk kadro değerine sahip Horozlar karşısındaki mücadelesi beğenildi. Fransız basını 'Zidane kazandı, Türkiye korkuttu'
başlıkları attı. L'Equipe; "
Acı içinde" başlığı ile galibiyetin yanı sıra Mbappe'nin sakatlığına duyulan üzüntüyü dile getirdi. Le Figaro;
'Zinedine Zidane'ın Mavileri, parlayamasa da Türkiye'de galip geldi ancak Mbappe'yi kaybetti' dedi. İtalya
basınında ise Türkiye maçı öncesi korku ve endişe hakimdi… Gök Mavililer'in Belçika
karşısında aldığı 2-0'lık yenilgi sonrası "Bursa'da hata yapılamaz"
uyarısı dikkat çekti. Türkiye ile oynanacak maçın kolay geçmeyeceği, Montella'nın yıldızlarının grupta dengeleri değiştirebileceğine vurgu yapıldı.