Ümit Milliler play-off’ta!

21 Yaş Altı Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'na katılmak adına önemli bir adım attı. Ümit Millilerimiz, H Grubu'ndaki 7. maçında
konuk olduğu Ukrayna ile 2-2 berabere kalarak play-off'ta mücadele etmeyi garantiledi. Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Macaristan'da oynanan müsabakada 12. dakikada Emirhan İlkhan'ın golüyle öne geçen Ay-Yıldızlı ekibimiz, 33'te Ali Habeşoğlu ile farkı 2'ye yükseltti.
47'de Krevsun ağları sarsarken 82'de Melnychenko skoru belirledi: 2-2. Puanını 12'ye yükselten Türkiye, grubu ikinci bitirmeyi garantiledi.
Tarihinde ilk ve son kez 2000 yılında UEFA 21 Yaş Alt ı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Milli Takım
, teknik direktör Egemen Korkmaz
yönetiminde 27 yıl sonra bu başarıyı tekrarlamak istiyor.