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Giriş Tarihi: 27.09.2026

Ümit Milliler play-off’ta!

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Ümit Milliler play-off’ta!
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21 Yaş Altı Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'na katılmak adına önemli bir adım attı. Ümit Millilerimiz, H Grubu'ndaki 7. maçında konuk olduğu Ukrayna ile 2-2 berabere kalarak play-off'ta mücadele etmeyi garantiledi. Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Macaristan'da oynanan müsabakada 12. dakikada Emirhan İlkhan'ın golüyle öne geçen Ay-Yıldızlı ekibimiz, 33'te Ali Habeşoğlu ile farkı 2'ye yükseltti. 47'de Krevsun ağları sarsarken 82'de Melnychenko skoru belirledi: 2-2. Puanını 12'ye yükselten Türkiye, grubu ikinci bitirmeyi garantiledi. Tarihinde ilk ve son kez 2000 yılında UEFA 21 Yaş Alt ı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Milli Takım, teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde 27 yıl sonra bu başarıyı tekrarlamak istiyor.

#ÜMİT MİLLİ TAKIM #EGEMEN KORKMAZ #ALİ HABEŞOĞLU

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Ümit Milliler play-off’ta!
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