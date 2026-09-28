Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Para Canlı İzle | UEFA Uluslar Ligi’nde İsveç - Polonya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 28.09.2026 17:18

A Para Canlı İzle | UEFA Uluslar Ligi’nde İsveç - Polonya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

İsveç, UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 4’ün ikinci haftasında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka A Para’dan şifresiz yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
A Para Canlı İzle | UEFA Uluslar Ligi’nde İsveç - Polonya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
  • ABONE OL

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 4'ün ikinci haftasında İsveç, Polonya'yı konuk edecek. Kritik karşılaşma Strawberry Arena'da oynanacak.

Zorlu müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Javier Alberola Rojas düdük çalacak. Javier Alberola Rojas'ın yardımcılıklarını Alfredo Rodriguez Moreno ve Carlos Alvarez Fernández üstlenecek.

VAR'da Carlos del Cerro Grande, AVAR'da ise Javier Iglesias Villanueva görev alacak.

İsveç ile Polonya arasındaki karşılaşma A Para ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

İsveç - Polonya maçının canlı yayınını ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

İsveç: Johansson, Svensson, Starfelt, Lindelöf, Stroud, Bergvall, Ayari, Bernhardsson, Nanasi, Nygren, Gyökeres.

Polonya: Bulka, Cash, Potulski, Bednarek, Kiwior, Nowak, Zielinski, Szymanski, Skoras, Zalewski, Lewandowski.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ULUSLAR LİGİ #İSVEÇ #POLONYA #A PARA #ULUSLAR LİGİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
A Para Canlı İzle | UEFA Uluslar Ligi’nde İsveç - Polonya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA