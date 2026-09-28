A Para Canlı İzle | UEFA Uluslar Ligi’nde İsveç - Polonya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 4'ün ikinci haftasında İsveç, Polonya'yı konuk edecek. Kritik karşılaşma Strawberry Arena'da oynanacak.
Zorlu müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Javier Alberola Rojas düdük çalacak. Javier Alberola Rojas'ın yardımcılıklarını Alfredo Rodriguez Moreno ve Carlos Alvarez Fernández üstlenecek.
VAR'da Carlos del Cerro Grande, AVAR'da ise Javier Iglesias Villanueva görev alacak.
İsveç ile Polonya arasındaki karşılaşma A Para ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Müsabaka saat 21.45'te başlayacak.
İsveç - Polonya maçının canlı yayınını ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
İsveç: Johansson, Svensson, Starfelt, Lindelöf, Stroud, Bergvall, Ayari, Bernhardsson, Nanasi, Nygren, Gyökeres.
Polonya: Bulka, Cash, Potulski, Bednarek, Kiwior, Nowak, Zielinski, Szymanski, Skoras, Zalewski, Lewandowski.