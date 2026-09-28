A Para Canlı İzle | UEFA Uluslar Ligi’nde İsveç - Polonya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

İsveç ile Polonya arasındaki karşılaşma A Para ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

İsveç - Polonya maçının canlı yayınını ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.