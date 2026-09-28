A Para Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Gürcistan - Ukrayna maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Gürcistan, UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2'nin ikinci haftasında Ukrayna'yı konuk edecek. Karşılaşma Dinamo Arena'da oynanacak.
Müsabakada Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Aliyar Aghayev görev alacak. Aliyar Aghayev'in yardımcılıklarını Zeynal Zeynalov ile Akif Amirali üstlenecek.
VAR'da Aleandro Di Paolo, AVAR'da ide Ingilab Mammadov görev alacak.
Gürcistan ile Ukrayna arasındaki zorlu müsabaka A Para ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Gürcistan - Ukrayna karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.
Müsabakanın canlı anlatımını ve canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Dvali, Lochosvili, Kharebashvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Kvernadze, Mikautadze, Kvaratskhelia.
Ukrayna: Trubin, Mykhaylichenko, Zabarnyi, Matviyenko, Bondar, Brazhko, Ocheretko, Tsygankov, Zubkov, Vanat, Sikan.