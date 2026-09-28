Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Para Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Gürcistan - Ukrayna maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 28.09.2026 17:15

A Para Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Gürcistan - Ukrayna maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2’nin ikinci haftasında Gürcistan ile Ukrayna karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu maç A Para’dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
A Para Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Gürcistan - Ukrayna maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
  • ABONE OL

Gürcistan, UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2'nin ikinci haftasında Ukrayna'yı konuk edecek. Karşılaşma Dinamo Arena'da oynanacak.

Müsabakada Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Aliyar Aghayev görev alacak. Aliyar Aghayev'in yardımcılıklarını Zeynal Zeynalov ile Akif Amirali üstlenecek.

VAR'da Aleandro Di Paolo, AVAR'da ide Ingilab Mammadov görev alacak.

Gürcistan ile Ukrayna arasındaki zorlu müsabaka A Para ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Gürcistan - Ukrayna karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.

Müsabakanın canlı anlatımını ve canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Dvali, Lochosvili, Kharebashvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Kvernadze, Mikautadze, Kvaratskhelia.

Ukrayna: Trubin, Mykhaylichenko, Zabarnyi, Matviyenko, Bondar, Brazhko, Ocheretko, Tsygankov, Zubkov, Vanat, Sikan.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A PARA #UEFA ULUSLAR LİGİ #GÜRCİSTAN #UKRAYNA #ULUSLAR LİGİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
A Para Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Gürcistan - Ukrayna maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA