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Giriş Tarihi: 28.09.2026 17:20

A Spor Canlı İzle | UEFA Uluslar Ligi’nde Belçika - Fransa maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 1’in ikinci haftasında Fransa ile Belçika karşı karşıya gelecek. Dev müsabaka A Spor’dan şifresiz yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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A Spor Canlı İzle | UEFA Uluslar Ligi’nde Belçika - Fransa maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
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Fransa, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 1'in ikinci haftasında Belçika'yı konuk edecek. Zorlu karşılaşma Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanacak.

Kritik mücadelede Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic düdük çalacak. Rade Obrenovic'in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ile Matej Zunic üstlenecek.

VAR'da Matej Jug ile Alen Borosak görev alacak.

Belçika ile Fransa arasındaki kritik müsabaka A Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Dev heyecan saat 21.45'te başlayacak.

Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

Belçika: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, Seys, Raskin, De Bruyne, Tielemans, Lukebakio, Godts, De Ketelaere.

Fransa: Maignan, Kalulu, Upamecano, Jacquet, Diouf, Da Cunha, Camavinga, Rabiot, Doue, Barcola, Lepaul.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ULUSLAR LİGİ #BELÇİKA #FRANSA #A SPOR #ULUSLAR LİGİ

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A Spor Canlı İzle | UEFA Uluslar Ligi’nde Belçika - Fransa maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
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