Atiba'dan Salah ve Trossard itirafı! "Bu inanılmaz"

Kemer Padel, geçtiğimiz hafta sonunda Tektaş Watches Jewellery Premium Padel Tournament'a ev sahipliği yaptı. Organizasyonda eski futbolcu Uğur Demirok ile takım arkadaşlığı yapan ve turnuvayı 4'üncü sırada tamamlayan Atiba Hutchinson, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Padel oynamaktan çok keyif aldığını söyleyen Atiba Hutchinson, "Çok güzel bir etkinlik. Burada iyi bir atmosfer var. Herkes bir araya geliyor, padel izliyor ve tabi oynamaya geliyorlar. Ben de şu an padel oynamaktan çok keyif alıyorum. Eğlenceliydi, burada iyi oyuncular var, herkes eğleniyor ve seviyeleri de iyi" ifadelerini kullandı.

'SÜREKLİ DAHA İYİ OLMAK İSTİYORUM'

Padelin futboldan farklı olduğunu fakat futbol gibi rekabetçi olduğunu söyleyen Hutchinson, padeli futbolcuların sevebileceğini bir spor olarak tanımladı. Atiba Hutchinson, "Hareket etmeyi seviyoruz. İyi maçların içine girdiğinizde oyun sürekli karşılıklı gidip geliyor ve top devamlı oyunda kalıyor. Ama söyleyeyim, kolay değil. İyi bir tekniğe sahip olmanız gerekiyor ve daha iyi olmak oldukça zaman alıyor. Çalışmaya devam etmek lazım. Tıpkı futbolda yaptığım gibi. Ben sürekli daha iyi olmak istiyorum. Burada da aynısını yapıyorum" diye konuştu.