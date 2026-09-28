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Giriş Tarihi: 29.09.2026 00:24

Barış Alper Yılmaz'dan A Milli Futbol Takımı'nda 6. gol sevinci!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta İtalya'ya 4-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, ay-yıldızlı formayla 6. kez gol atma başarısı gösterdi.

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İHA
Barış Alper Yılmaz’dan A Milli Futbol Takımı’nda 6. gol sevinci!
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşırken, millilerin tek golünü Barış Alper Yılmaz attı. Müsabakanın 47. dakikasında ceza sahası içi sağ tarafından Oğuz Aydın'ın pasında arka direkte bulunan Barış Alper, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 3-1 oldu.

26 yaşındaki futbolcu böylece A Milli Takım'da 40. maçında 6. gol sevincini yaşadı.

Müsabakaya 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz'ın yerine 80. dakikada Deniz Gül oyuna girdi.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BARIŞ ALPER YILMAZ #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #UEFA ULUSLAR LİGİ
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Barış Alper Yılmaz'dan A Milli Futbol Takımı'nda 6. gol sevinci!
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