Futbolun adresi Turkuvaz

UEFA Uluslar Ligi fırtınası, Turkuvaz Medya ekranlarında sürüyor. Tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele eden A Milli Takımımız, 1. Grup'ta ikinci sınavına İtalya karşısında çıkacak. 21.45'te ATV'den yayınlanacak mücadelenin, maç önü ve ardı da A Spor'dan futbolseverlerle buluşacak. B Ligi 2. Grup'ta Khvicha Kvaratskhelia'nın formasını giydiği Gürcistan'ın, saat 19.00'da Ukrayna'yı ağırlayacağı müsabaka A Para'da olacak. Türkiye'nin grubunda ilk maçlarını kazanan Zidane'ın başındaki Fransa ile Van Bommel yönetimindeki Belçika, 21.45'te A Spor'da kozlarını paylaşacak. Aynı saatte B Ligi 4. Grup'ta ise Gyökeres'li İsveç, Lewandowski'li Polonya'yı konuk edecek. İki ekibin zorlu mücadelesi, A Para'dan ekranlara gelecek.

MİLLİ COŞKUNUN TEK ADRESİ ATV

BUGÜN: 21.45 İTALYA (Bursa)

2 EKİM CUMA: 21.45 BELÇİKA (Liege)

5 EKİM P.TESİ: 21.45 İTALYA (Bologna)

BUGÜNKÜ MAÇLARIN PROGRAMI

19.00 Gürcistan-Ukrayna/A PARA

21.45 Belçika-Fransa/A SPOR

21.45 İsveç-Polonya/A PARA







Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör