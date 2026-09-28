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Giriş Tarihi: 28.09.2026 19:31

Gaziantep FK, Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü sahasında Arca Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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AA
Gaziantep FK, Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü!
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Gaziantep FK'de Arca Çorum FK maçının hazırlıkları sürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmana milli takımlarında bulunan Karamba Gassama, Juninho Bacuna ve Myenty Abena katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GAZİANTEP FK #ÇORUM FK #TRENDYOL SÜPER LİG #ORHAN AK
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Gaziantep FK, Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü!
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