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Giriş Tarihi: 28.09.2026 21:17

Göztepe'de Eyüpspor hazırlıkları sürdürüldü!

Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak Göztepe'de hazırlıklar devam etti.

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AA
Göztepe’de Eyüpspor hazırlıkları sürdürüldü!
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 12 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, sabah antrenmanında salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirin futbolcular, daha sonra sahada pas ve şut çalışmaları yaptı.

Akşam teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanında ise 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip, günü taktiksel oyunla bitirdi.

İzmir temsilcisi, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #GÖZTEPE #EYÜPSPOR #STANİMİR STOİLOV
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Göztepe'de Eyüpspor hazırlıkları sürdürüldü!
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