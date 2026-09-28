İsmail Yüksek: Taraftarın tepkisi bizi üzdü!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli isimlerinden İsmail Yüksek müsabaka sonrası konuştu.

Karşılaşmayla ilgili İsmail Yüksek, "Bize yakışmayan inanılmaz kötü mücadele! Taraftarın tepkisi bizi üzdü ve takımı düşürdü! İkinci yarı daha iyi mücadele ettik" dedi.

İsmail Yüksek son olarak şu ifadeleri kullandı: "Milletimiz herhalde artık özür dilememizden sıkıldı. Skor ve mücadele olarak bugün utanç verici bir tablo vardı. Kendi adıma ve takımım adına söz veriyorum ki, düzeltmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

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