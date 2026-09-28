İtalya’yı devir tarihe geç!

Uluslar Ligi'nde Türkiye, ikinci sınavında İtalya'yı Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda konuk ediyor. A Ligi'nde tarihinde ilk kez mücadele eden Ay-Yıldızlılar, Kocaeli'de oynanan ilk müsabakada Fransa'ya karşı çok sayıda fırsatı kaçırmış ve Mbappe'nin golü ile 1-0 mağlup olmuştu. İlk maçında Belçika'ya yenilen İtalya ile tarihimizde 17. kez karşı karşıya geleceğiz. Geride kalan 16 maçta 5 beraberlik ve 11 yenilgi alan Türkiye, rakibini hiç yenemedi. ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek olan 21.45'teki maç öncesinde gün boyu A Spor'da özel röportajlar ve yorumlar da takip edilebilecek. Karşılaşmayı, İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

MONTELLA İLE 21 KEZ KAZANDIK

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, kendi ülkesine karşı sınava çıkacak. 52 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde Ay-Yıldızlılarımız 37 maçta 21 kez kazanırken 11 defa yenildi, 5 beraberlik gördü. Bu müsabakalarda rakip fileleri 64 kez havalandıran Türkiye, kalesinde 47 gole engel olamadı.

İTALYA'YI AVRUPA ŞAMPİYONU YAPTI

Kariyerinde sayısız kupa olan Roberto Mancini, İtalya'nın başına ikinci kez geçti. 2013-14'te G.Saray'ı çalıştıran ve 1 Türkiye Kupası kazanan 61 yaşındaki teknik adam, 2018- 2023 yılları arasında da İtalya'nın başındaydı. EURO 2020'de kazanılan şampiyonluk, Mancini'nin tarihi zaferlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör