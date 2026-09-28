Katil İsrail’e görülmemiş protesto

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında İrlanda Cumhuriyeti deplasmanda İsrail
'i 3-0'lık skorla bozguna uğrattı. Karşılaşmanın son golünü atan Moylan, gol sevincinde siyah kol bandını çıkarıp öptü ve havaya kaldırdı. İrlandalı futbolcular, Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinlilerin anısına siyah kol bandı takarken İsrail Milli Marşı okunduğu sırada da yere baktı.
İki takım arasında maç öncesi seremonide, marşların ardından geleneksel olarak gerçekleştirilen ve "fair play" ile karşılıklı saygı ilkesini simgeleyen el sıkışma seremonisi yapılmadı. Takım kaptanları arasında karşılıklı flama değişimi de yapılmadı. Maçtan önce açıklamalarda bulunan İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, İsrail ile karşılaşacak olmaktan rahatsızlık duyduklarını belirterek, "Biz soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz"
ifadesini kullanmıştı.
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Mete Efendioğlu - Editör