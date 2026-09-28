Konyaspor’dan taraftara çağrı! ’Gazzelilerden ve Filistin davasından asla vazgeçmeyeceğiz’

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker de 30 Eylül akşamı Konya'da, futbolun çok ötesinde anlam taşıyan özel bir buluşmaya ev sahipliği yapılacağını belirterek, "Konyaspor'umuz ile Filistin Millî Takımı kardeşlik ve dayanışma için aynı sahada buluşacak. Öncelikle bu anlamlı organizasyona öncülük eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Dünya Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a, Konya Büyükşehir Belediyemize, katkı sunan tüm kurumlarımıza ve kuruluşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu anlamlı buluşma için şehrimize gelen Filistin Millî Takımı'na gönülden teşekkür ediyor, kendilerine Konya'mıza ve Konyaspor'umuza hoş geldiniz diliyorum" ifadelerini kullandı.
Filistin'de yaşanan insani acılara dikkat çeken Atiker, "Filistin'de yaşanan büyük insani acıları hepimiz derinden takip ediyoruz. Bu süreçte Filistin halkının haklı mücadelesini her platformda güçlü bir şekilde savunan, Filistinli kardeşlerimizin yanında duran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da Konyaspor camiamız adına teşekkürlerimi ifade ediyorum. Biz Konyaspor olarak Filistin halkının yaşadığı acılar karşısında sessiz kalmamayı ve onların yanında durmayı insani ve vicdani bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu nedenle 30 Eylül'de oynanacak karşılaşmaya yalnız bir futbol maçı olarak bakmıyoruz" dedi.
30 Eylül akşamında Konya'nın güçlü bir dayanışma mesajı vereceğini ifade eden Atiker, "O akşam Konya olarak Filistin'le dayanışma gücünü hep birlikte göstereceğiz. Tribünlerimizden yükselen her ses, her alkış, her destek Filistinli kardeşlerimize ulaşan güçlü bir kardeşlik mesajı olacak. Hep birlikte 'Yalnız değilsiniz, Konya yanınızda, Konyaspor camiası yanınızda' diyeceğiz. Konyaspor bu şehrin ortak değeridir. Biz de o akşam yalnızca armamızı değil; Konya'nın vicdanını, kardeşliğini ve misafirperverliğini temsil edeceğiz. Filistinli kardeşlerimize buradan bir kez daha sesleniyorum: Konya sizin şehriniz, evimiz evinizdir. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Konyaspor camiasına çağrıda bulunmak istiyorum: 30 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda buluşalım. Girişlerin ücretsiz ve biletsiz olacağı bu anlamlı gecede çocuklarımızı, ailelerimizi, dostlarımızı alalım, tribünlere hep birlikte gelelim ve dolduralım. İki takımı da alkışlayalım. Misafirlerimize Konya'nın sıcaklığını ve kardeşliğini gösterelim ve stadyumumuzdan Filistin'e hep birlikte güçlü bir mesaj gönderelim: Aynı taraftarız, aynı taraftayız" diye konuştu.
Çarşamba akşamı futbolun birleştirici yüzüne hep beraber bir kere daha tanık olacaklarına değinen İlhan Palut, "Filistin Milli Futbol Takımı'ndaki oyuncular, antrenörler, meslektaşlarımız gerçekten psikolojik olarak inanılmaz zor koşullarda mesleklerini icra etmeye çalışıyorlar ve biz de bu noktada onları hayranlıkla izliyoruz ve onlara başarılar diliyoruz. Maçta kol kola, omuz omuza gireceğimiz bir futbol sahası, aynı şekilde omuz omuza, birbirimize sarılarak ayrılacağımız bir futbol akşamı olacak. Taraftarlarımız için zaten hiçbir şey söylememe gerek yok. Eminim bu organizasyona azami bir şekilde desteklerini gösterecekler. En az bizim kadar, hatta bizden de daha fazla Filistin Milli Futbol Takımı'nı da destekleyecekler ve bağırlarına basacaklar. Bundan hiçbir şüphem yok" ifadelerini kullandı.
Filistin'deki İsrail zulmüne dikkat çeken Palut, "Yıllardır bu zulmü izliyoruz. Acılarını ta içimizde, en derinlerde hissediyoruz. İnşallah insanlık vicdanı en çabuk şekilde devreye girer ve bu kötü tablo sona erer. Filistinli çocuklar okullarına giderler, caddelerde oynarlar, gülerler. Hem bugünleri çok kısa zamanda görmek istiyoruz, umut ediyoruz hem de bunun için dua ediyoruz. Sözlerimi İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörünün, meslektaşımın açıklamalarından bir alıntı yaparak tamamlamak istiyorum: 'Biz Çarşamba akşamı Filistin Milli Futbol Takımı'na karşı oynamayacağız; Filistin Milli Takımı'yla beraber burada bir maç yapacağız' teşekkürler" açıklamalarını yaptı.
Başkan Altay, 30 Eylül akşamı için hazırlıkların titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Değerli Kulüp Başkanımıza ve yönetimine, kıymetli hocamıza da bu güzel organizasyona verdikleri destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. 30 Eylül akşamı için büyük bir hazırlık içerisindeyiz. Biliyorsunuz bu yıl İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti'yiz. Bu kapsamda çeşitli organizasyonlar yaptık ve bu organizasyonlarımızın sonuncusunu 30 Eylül akşamı bu statta yapacağımız Filistin Milli Takımı ve Konyaspor'umuz arasında olacak maçla birlikte devam ettirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.
Filistin konusunun herkesin yüreğinde kanayan bir yara olduğuna dikkati çeken Başkan Altay, şöyle devam etti:
"Belki 7 Ekim olaylarıyla birlikte Gazze'de yaşanan katliamlar daha çok gündeme geldi ama öncesinde de İsrail, Batı Şeria'da, El-Halil'de, Kudüs'te yine tüm insanlığı utandıracak eylemlerde bulunmaya devam ediyor. Bu vesileyle İsrail'i her platformda olduğu gibi tekrar kınıyoruz. Bir an önce yaşanan zulmün sona ermesini temenni ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, ilk günden itibaren Hamas'ı konumlandırdığı yer, Gazze meselesine bakışı ve en yüksek tonda bu meseleye bakışını dünyanın her yerinde ifade etti. Bütün liderlere örnek oldu ve adeta Türkiye'den ortaya çıkan ses yankılanarak tüm dünyada vicdan sahibi insanların sesini yükseltmesine vesile oldu. Biz de bulunduğumuz bütün platformlarda Gazze'deki zulmü dilimizin döndüğünce anlatmaya gayret ediyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun çocukların özgürce sokaklarda oynamaya hakkı vardır. Her insanın özgürlüğünü yaşamaya hakkı vardır. İnşallah Filistin'de de bir an önce bu özgürlüğün oluşmasını temenni ediyoruz. Her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya inşallah devam edeceğiz."
Başkan Altay, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti kapsamında yapılacak programlara değinerek, "30 Eylül'de programlarımız sabah 09.00 itibarıyla Selçuklu Kongre Merkezimizde başlıyor. Uluslararası hukukçular, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası aktörlerin hukuki açıdan yaşananları ele aldığı bir raporun yayınlanmasıyla süreci Selçuklu Kongre Merkezimizde başlatmış olacağız. Böylece bir gençlik forumu ortaya çıkıyor ve forumun özel oturumunda İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Cumhurbaşkanımızın kıymetli evladı Sayın Bilal Erdoğan Bey'in 'Direnişin Ötesinde: Mirası Korumak, Gençleri Güçlendirmek ve Filistin'in Geleceğini İnşa Etmek' başlıklı konuşmaları olacak. Bunun hemen akabinde eski profesyonel futbolcu Mesut Özil'in, güreşte olimpiyat şampiyonu Taha Akgül kardeşimizin, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Harun Erdenay ve Ulusal Serbest Dalış Şampiyonumuz Şahika Ercümen'in katılacağı forumumuzda yine 'Efsaneler Konuşuyor: Filistin İçin Birlikte' söyleşisi Selçuklu Kongre Merkezimizde inşallah devam edecek. Ayrıca fuar alanında tematik sergiler, görsel sanatçıların etkinlikleriyle birlikte katılımcılara Filistin meselesini tekrar anlatabileceğimiz bir platform oluşturuyoruz. Bu vesileyle tüm Konyalı hemşehrilerimizi de sabah 09.00'dan itibaren Selçuklu Kongre Merkezimizdeki programlarımıza davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
Filistin Milli Takımı ve Konyaspor'un karşılaşmasının tarihi bir karşılaşma olacağını belirten Başkan Altay, "Bu statta birçok şeye şahit olduk. Milli takımımızın maçlarını hatırlıyoruz. Konyaspor'umuzun çok kritik, önemli, heyecanlı maçlarına hep birlikte şahit olduk. Ama ilk defa rekabetin olmadığı bir maça çıkıyoruz. Hepimiz Çarşamba akşamında rekabetin olmadığı, kardeşliğin olduğu bir maça çıkacak, takımlarımızı izlemek için stadımızı dolduracağız. Konya, Filistin meselesinde ilk günden itibaren Türkiye'de ve dünyada en yüksek desteği veren, en yüksek sesle protestosunu yapan bir şehir. İnşallah Çarşamba akşamı da tribünlerde Konya'nın Filistin meselesine duyarlılığını göstereceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle tekrar bütün hemşehrilerimizi maça davet ediyoruz. 'Aynı taraftarız, aynı taraftayız' sloganıyla takımlarımız maça çıkmış olacaklar. Aslında takdir edilmesi gereken şey Filistin'den 11 kişinin milli takımı oluşturmak adına Konya'mıza geliyor olması. Bu bile başlı başına büyük bir başarı; çünkü sadece Gazze'de değil, Filistinlilerin yaşadığı her yerde büyük bir zulüm, büyük bir zalimlik var. Dolayısıyla milli takımın burada olması da bizim açımızdan çok kıymetli" diye konuştu.
Başkan Altay, her yaştan Konyalıyı bu tarihi karşılaşmayı izlemeye davet ederek, "Belki stada hiç gelmemiş, Konyaspor'umuzu hiç seyretmemiş hacı amcalarımız, hacı teyzelerimiz de maça gelecekler. Ben onun için de bunun farklı bir akşam olacağına inanıyorum. Konyaspor'umuzu takip eden tabii ki çok büyük bir kitle var, gönülden takip edenler var. Ama bugüne kadar belki futbolla hiç ilişkisi olmamış, stada hiç maça gelmemiş ama Filistin davası için gönül vermiş birçok insanımız var. Dolayısıyla 7'den 70'e herkesin Filistin davasına sahip çıkmak için adeta stadı hınca hınç doldurmasının bir vazife olduğunu düşünüyorum. Onun için hiç ihmal etmeden, 'ben gelmesem bir şey olmaz' diye düşünmeden tüm Konya'yı Konyaspor ve Filistin Milli Takımı arasındaki maça davet ediyorum. Dostluğun ve kardeşliğin ön planda olduğu bir maç olacak zaten. Sonunda kazanan kardeşlik olacak ve buradan tüm dünyaya güçlü bir mesaj vereceğiz" dedi.
Bu kapsamda verilen desteklerin de çok kıymetli olduğuna dikkati çeken Başkan Altay, konuşmasına şunları kaydetti:
"Konyaspor'umuzun bu konuda gösterdiği teveccühü ki bunu da özellikle altını çizmemiz gerekiyor, ilk günden itibaren değerli Kulüp Başkanımız Ömer Atiker Bey'e ilettiğimizde memnuniyetle bunu karşılayabileceklerini söylediler. Yine teknik direktörümüzün, futbolcuların da bu yoğunlukta vakitlerinin bir kısmını buna ayırmalarının çok kıymetli ve önemli olduğunu ve Konya'ya çok yakıştığını özellikle ifade etmek istiyorum. Teknik direktörümüzün şahsında tüm futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımızın şahsında tüm yönetime teşekkür ediyorum. Şimdi yapmamız gereken şey akşam saat 20.00'de stadı hınca hınç doldurmak. Sadece merkezden değil, ilçelerimizden de 31 ilçemizin tamamından, hatta yakın coğrafyamızdan, yakın illerimizden insanları da davet ediyoruz. Çünkü bu bir Konya meselesi değil, bu bir milli dava, milli duruş ve bu duruşu bize örnek olarak gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza aslında Konya'dan göndereceğimiz bir mesajdır. Bugüne kadar hangi çağrıyı yaptıysak Konyalılar bizi hiç yanıltmadı. Ben Çarşamba akşamı da inşallah çok yoğun bir kalabalıkla Filistinli kardeşlerimize buradan güçlü bir mesaj göndereceğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Altay, karşılaşmada emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bizim buradan ifade ettiğimiz şey; Gazzelilerden ve Filistin davasından asla vazgeçmeyeceğiz, elimizdeki bütün imkanları onların sesinin daha gür duyulması için kullanacağımızı buradan ifade etmiş olacağız. İnşallah hep birlikte güzel, kardeşçe bir müsabakayı da birlikte seyrederiz. Çarşamba günü sabah 09.00'dan itibaren özellikle gençlerimizi Selçuklu Kongre Merkezimizdeki Gençlik Forumu'na ve akşam saat 20.00'de Konyaspor ve Filistin Milli Takımı arasındaki maça tekrar davet ediyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.