Konyaspor’dan taraftara çağrı! ’Gazzelilerden ve Filistin davasından asla vazgeçmeyeceğiz’

Başkan Altay, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti kapsamında yapılacak programlara değinerek, "30 Eylül'de programlarımız sabah 09.00 itibarıyla Selçuklu Kongre Merkezimizde başlıyor. Uluslararası hukukçular, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası aktörlerin hukuki açıdan yaşananları ele aldığı bir raporun yayınlanmasıyla süreci Selçuklu Kongre Merkezimizde başlatmış olacağız. Böylece bir gençlik forumu ortaya çıkıyor ve forumun özel oturumunda İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Cumhurbaşkanımızın kıymetli evladı Sayın Bilal Erdoğan Bey'in 'Direnişin Ötesinde: Mirası Korumak, Gençleri Güçlendirmek ve Filistin'in Geleceğini İnşa Etmek' başlıklı konuşmaları olacak. Bunun hemen akabinde eski profesyonel futbolcu Mesut Özil'in, güreşte olimpiyat şampiyonu Taha Akgül kardeşimizin, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Harun Erdenay ve Ulusal Serbest Dalış Şampiyonumuz Şahika Ercümen'in katılacağı forumumuzda yine 'Efsaneler Konuşuyor: Filistin İçin Birlikte' söyleşisi Selçuklu Kongre Merkezimizde inşallah devam edecek. Ayrıca fuar alanında tematik sergiler, görsel sanatçıların etkinlikleriyle birlikte katılımcılara Filistin meselesini tekrar anlatabileceğimiz bir platform oluşturuyoruz. Bu vesileyle tüm Konyalı hemşehrilerimizi de sabah 09.00'dan itibaren Selçuklu Kongre Merkezimizdeki programlarımıza davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Filistin Milli Takımı ve Konyaspor'un karşılaşmasının tarihi bir karşılaşma olacağını belirten Başkan Altay, "Bu statta birçok şeye şahit olduk. Milli takımımızın maçlarını hatırlıyoruz. Konyaspor'umuzun çok kritik, önemli, heyecanlı maçlarına hep birlikte şahit olduk. Ama ilk defa rekabetin olmadığı bir maça çıkıyoruz. Hepimiz Çarşamba akşamında rekabetin olmadığı, kardeşliğin olduğu bir maça çıkacak, takımlarımızı izlemek için stadımızı dolduracağız. Konya, Filistin meselesinde ilk günden itibaren Türkiye'de ve dünyada en yüksek desteği veren, en yüksek sesle protestosunu yapan bir şehir. İnşallah Çarşamba akşamı da tribünlerde Konya'nın Filistin meselesine duyarlılığını göstereceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle tekrar bütün hemşehrilerimizi maça davet ediyoruz. 'Aynı taraftarız, aynı taraftayız' sloganıyla takımlarımız maça çıkmış olacaklar. Aslında takdir edilmesi gereken şey Filistin'den 11 kişinin milli takımı oluşturmak adına Konya'mıza geliyor olması. Bu bile başlı başına büyük bir başarı; çünkü sadece Gazze'de değil, Filistinlilerin yaşadığı her yerde büyük bir zulüm, büyük bir zalimlik var. Dolayısıyla milli takımın burada olması da bizim açımızdan çok kıymetli" diye konuştu.

Başkan Altay, her yaştan Konyalıyı bu tarihi karşılaşmayı izlemeye davet ederek, "Belki stada hiç gelmemiş, Konyaspor'umuzu hiç seyretmemiş hacı amcalarımız, hacı teyzelerimiz de maça gelecekler. Ben onun için de bunun farklı bir akşam olacağına inanıyorum. Konyaspor'umuzu takip eden tabii ki çok büyük bir kitle var, gönülden takip edenler var. Ama bugüne kadar belki futbolla hiç ilişkisi olmamış, stada hiç maça gelmemiş ama Filistin davası için gönül vermiş birçok insanımız var. Dolayısıyla 7'den 70'e herkesin Filistin davasına sahip çıkmak için adeta stadı hınca hınç doldurmasının bir vazife olduğunu düşünüyorum. Onun için hiç ihmal etmeden, 'ben gelmesem bir şey olmaz' diye düşünmeden tüm Konya'yı Konyaspor ve Filistin Milli Takımı arasındaki maça davet ediyorum. Dostluğun ve kardeşliğin ön planda olduğu bir maç olacak zaten. Sonunda kazanan kardeşlik olacak ve buradan tüm dünyaya güçlü bir mesaj vereceğiz" dedi.

Bu kapsamda verilen desteklerin de çok kıymetli olduğuna dikkati çeken Başkan Altay, konuşmasına şunları kaydetti:

"Konyaspor'umuzun bu konuda gösterdiği teveccühü ki bunu da özellikle altını çizmemiz gerekiyor, ilk günden itibaren değerli Kulüp Başkanımız Ömer Atiker Bey'e ilettiğimizde memnuniyetle bunu karşılayabileceklerini söylediler. Yine teknik direktörümüzün, futbolcuların da bu yoğunlukta vakitlerinin bir kısmını buna ayırmalarının çok kıymetli ve önemli olduğunu ve Konya'ya çok yakıştığını özellikle ifade etmek istiyorum. Teknik direktörümüzün şahsında tüm futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımızın şahsında tüm yönetime teşekkür ediyorum. Şimdi yapmamız gereken şey akşam saat 20.00'de stadı hınca hınç doldurmak. Sadece merkezden değil, ilçelerimizden de 31 ilçemizin tamamından, hatta yakın coğrafyamızdan, yakın illerimizden insanları da davet ediyoruz. Çünkü bu bir Konya meselesi değil, bu bir milli dava, milli duruş ve bu duruşu bize örnek olarak gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza aslında Konya'dan göndereceğimiz bir mesajdır. Bugüne kadar hangi çağrıyı yaptıysak Konyalılar bizi hiç yanıltmadı. Ben Çarşamba akşamı da inşallah çok yoğun bir kalabalıkla Filistinli kardeşlerimize buradan güçlü bir mesaj göndereceğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, karşılaşmada emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bizim buradan ifade ettiğimiz şey; Gazzelilerden ve Filistin davasından asla vazgeçmeyeceğiz, elimizdeki bütün imkanları onların sesinin daha gür duyulması için kullanacağımızı buradan ifade etmiş olacağız. İnşallah hep birlikte güzel, kardeşçe bir müsabakayı da birlikte seyrederiz. Çarşamba günü sabah 09.00'dan itibaren özellikle gençlerimizi Selçuklu Kongre Merkezimizdeki Gençlik Forumu'na ve akşam saat 20.00'de Konyaspor ve Filistin Milli Takımı arasındaki maça tekrar davet ediyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör