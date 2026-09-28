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Giriş Tarihi: 28.09.2026 17:20 Son Güncelleme: 28.09.2026 23:49

MAÇ ÖZETİ İZLE | Fransa, Belçika deplasmanında son anlarda kazandı! Olise sahnede

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 1’in ikinci haftasında Fransa ile Belçika karşı karşıya geldi. Dev müsabaka A Spor’dan şifresiz yayınlandı. Fransa, Belçika deplasmanında 1-0 galip geldi.

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MAÇ ÖZETİ İZLE | Fransa, Belçika deplasmanında son anlarda kazandı! Olise sahnede
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Fransa, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 1'in ikinci haftasında Belçika'yı konuk etti. Zorlu karşılaşma Kral Baudouin Stadyumu'nda oynandı.

Kritik mücadelede Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic düdük çaldı. Rade Obrenovic'in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ile Matej Zunic üstlendi.

VAR'da Matej Jug, AVAR'da ise Alen Borosak görev aldı.

Belçika – Fransa karşılaşması A Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlandı.

Fransa, Belçika deplasmanında 1-0'lık skorla kazandı.

Bu sonucun ardından Fransa puanını 6'ya yükseltti ve grupta kayıpsız devam etti.

Belçika ise grup aşamasında ilk kez puan kaybetti ve 3 puanda kaldı.

Belçika, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 1'in üçüncü haftasında Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

Fransa ise grup aşamasında gelecek hafta İtalya'yı konuk edecek.

Belçika - Fransa: 0-1

Gol: 88' Michael Olise

İLK 11'LER

Belçika: Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, Seys, Lavia, Tielemans, De Bruyne, Godts, Moreira, De Ketelaere.

Fransa: Maignan, Kalulu, Lacroix, Jacquet, Diouf, Camavinga, Akliouche, Da Cunha, Doue, Barcola, Lepaul.

İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL İZLE | Belçika 0-1 Fransa (Michael Olise)

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ULUSLAR LİGİ #BELÇİKA #FRANSA #A SPOR #ULUSLAR LİGİ

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MAÇ ÖZETİ İZLE | Fransa, Belçika deplasmanında son anlarda kazandı! Olise sahnede
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