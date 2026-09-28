MAÇ ÖZETİ İZLE | Fransa, Belçika deplasmanında son anlarda kazandı! Olise sahnede

Fransa, Belçika deplasmanında 1-0'lık skorla kazandı.

Bu sonucun ardından Fransa puanını 6'ya yükseltti ve grupta kayıpsız devam etti.

Belçika ise grup aşamasında ilk kez puan kaybetti ve 3 puanda kaldı.

Belçika, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 1'in üçüncü haftasında Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

Fransa ise grup aşamasında gelecek hafta İtalya'yı konuk edecek.