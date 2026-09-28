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Giriş Tarihi: 28.09.2026 17:15 Son Güncelleme: 28.09.2026 20:56

MAÇ ÖZETİ İZLE | Gürcistan - Ukrayna maçında kazanan çıkmadı!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2’nin ikinci haftasında Gürcistan ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maç A Para'dan şifresiz olarak canlı yayınlandı. Müsabaka golsüz beraberlikle sona erdi.

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MAÇ ÖZETİ İZLE | Gürcistan - Ukrayna maçında kazanan çıkmadı!
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Gürcistan, UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2'nin ikinci haftasında Ukrayna'yı konuk etti. Karşılaşma Dinamo Arena'da oynandı.

Müsabakada Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Aliyar Aghayev görev aldı. Aliyar Aghayev'in yardımcılıklarını Zeynal Zeynalov ile Akif Amirali üstlendi.

VAR'da Aleandro Di Paolo, AVAR'da ide Ingilab Mammadov görev aldı.

Gürcistan ile Ukrayna arasındaki zorlu müsabaka A Para ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlandı.

Karşılaşma 0-0'lık golsüz beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Ukrayna 4, Gürcistan ise 1 puana yükseldi.

Gürcistan - Ukrayna: 0-0

İLK 11'LER

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Dvali, Lochoshvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Kiteishvili, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

Ukrayna: Trubin, Bondar, Sarapii, Mykhavko, Pikhalonok, Nazaryna, Khlan, Zubkov, Mykhailichenko, Ponomarenko, Vanat.

İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

TIKLA İZLE | Gürcistan, Ukrayna karşısında gole yaklaştı!

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A PARA #UEFA ULUSLAR LİGİ #GÜRCİSTAN #UKRAYNA #ULUSLAR LİGİ

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MAÇ ÖZETİ İZLE | Gürcistan - Ukrayna maçında kazanan çıkmadı!
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