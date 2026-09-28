MAÇ ÖZETİ İZLE | Gürcistan - Ukrayna maçında kazanan çıkmadı!

Gürcistan, UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2'nin ikinci haftasında Ukrayna'yı konuk etti. Karşılaşma Dinamo Arena'da oynandı.
Müsabakada Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Aliyar Aghayev görev aldı. Aliyar Aghayev'in yardımcılıklarını Zeynal Zeynalov ile Akif Amirali üstlendi.
VAR'da Aleandro Di Paolo, AVAR'da ide Ingilab Mammadov görev aldı.
Gürcistan ile Ukrayna arasındaki zorlu müsabaka A Para ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlandı.
Karşılaşma 0-0'lık golsüz beraberlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Ukrayna 4, Gürcistan ise 1 puana yükseldi.
Gürcistan - Ukrayna: 0-0
İLK 11'LER
Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Dvali, Lochoshvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Kiteishvili, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.
Ukrayna: Trubin, Bondar, Sarapii, Mykhavko, Pikhalonok, Nazaryna, Khlan, Zubkov, Mykhailichenko, Ponomarenko, Vanat.
İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
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