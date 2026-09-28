Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mardin 1969 Spor, Ivaylo Petev ile anlaştı!
Giriş Tarihi: 29.09.2026 00:22

Mardin 1969 Spor, Ivaylo Petev ile anlaştı!

Mardin 1969 Spor, teknik direktörlük görevi için Ivaylo Petev ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Mardin 1969 Spor, Ivaylo Petev ile anlaştı!
  • ABONE OL

1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ivaylo Petev ile prensipte anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde Bulgaristan ve Bosna-Hersek A Milli takımlarının yanı sıra önemli kulüplerde görev alan Petev'in lig şampiyonlukları yaşadığı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası tecrübesi ve kariyerindeki başarılarıyla kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Ivaylo Petev ve ekibine 'Hoş geldiniz' diyor, başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MARDİN 1969 SPOR #1. LİG
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Mardin 1969 Spor, Ivaylo Petev ile anlaştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA