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Giriş Tarihi: 28.09.2026

Meerdink attı Hollanda coştu

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Meerdink attı Hollanda coştu
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Uluslar A Ligi Grup 2'de A Spor'dan futbolseverlerle buluşan dev düello nefes kesti. Hollanda deplasmanda Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan maçta Portakallar, 30. dakikada penaltıdan Mexx Meerdink'le öne geçti. İkinci yarının başında 46'da ev sahibi, Luka Jovic'le eşitliği yakaladı. Bu dakikadan itibaren üstün oyun sergileyen Hollanda, 69'da Meerdink'in ikinci kez ağları sarsmasıyla galibiyete uzandı. Perşembe günü Hollanda, Yunanistan ile karşılaşacak. Sırbistan da Almanya'yla kozlarını paylaşacak.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#A SPOR #ALMANYA #HOLLANDA

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Meerdink attı Hollanda coştu
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