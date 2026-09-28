Merih Demiral’dan İtalya maçı sonrası olay sözler! ‘Utanç duyuyoruz’

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında A Milli Futbol Takımı, Bursa'da oynanan maçta İtalya karşısında 4-1'lik skorla mağlup oldu.
A Milli Futbol Takımı'nın kaptanlarından Merih Demiral müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.
A Spor'a konuşan Merih Demiral çarpıcı ifadeler kullandı.
Merih Demiral mağlubiyetin ardından, "Ülkemizden özür dileriz! Bize yakışmadı! Utanç duyuyoruz bu mücadeleden! Başka söylenecek bir şey yok" sözlerini dile getirdi.
Merih Demiral sözlerini şu şekilde noktaladı: "İki maç var şimdi, o maçları en iyi şekilde bitirmek istiyoruz! Halkımızdan özür dileriz! Sorumluluk biz futbolcularda!"