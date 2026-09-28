Pendikspor Teknik Direktörü Umut Eskiköy: Amacımız herkese zorluk çıkartmak

Milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada 1. Lig takımlarından Pendikspor, Bolu'da kampa girdi. Milli arayı kampla değerlendiren İstanbul ekibi, teknik ve taktik antrenmanlarıyla hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Ligin ilk 8 haftasında 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10 puan toplayan takımda Teknik Direktör Umut Eskiköy, kamp sürecini ve takımın ligdeki hedeflerini değerlendirdi.

Bu sezon milli aranın alışılmışın dışında 3 haftalık uzun bir periyodu kapsadığını belirten Teknik Direktör Umut Eskiköy, bu süreci Bolu'da kampa girerek en verimli şekilde geçirmeye karar verdiklerini ifade etti. Sezon başı kampını da aynı bölgede yaptıklarını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, tesislerin fiziksel şartlarından ve hava durumundan son derece memnun olduklarını dile getirdi. Kampta fiziksel yüklemelere ve taktiksel çalışmalara ağırlık verdiklerini aktaran Eskiköy, kampın ardından biri Bolu'da, diğeri İstanbul'da olmak üzere iki hazırlık maçı yapıp maç haftasına geçiş yapacaklarını söyledi.

"SERT MAÇLAR BİZİ BEKLİYOR"

Milli aranın ardından kendilerini zorlu bir fikstürün beklediğini belirten Pendikspor Teknik Direktörü Umut Eskiköy, "8 tane maç oynadık. Bunun 7'sinde oyundan çok memnunum. Berabere kaldığımız 4 maç var, dördünde de maç bize yakındı diye düşünüyoruz. Tabii genç bir takımız, gelişen bir takımız. Oyuna ağırlık veriyoruz sonuçtan ziyade. Aynı oyuna devam ettiğimiz sürece de sonuçların lehimize döneceğini düşünüyoruz. Tabii milli aradan sonra da çok sert maçlar bekliyor. Sivas deplasmanına gideceğiz, Van'la oynayacağız, Bursa'yla oynayacağız. Yaklaşık 10 günde 3 tane maç oynayacağız. Ama hazırız. Hem fiziksel olarak eksik oyuncularımız vardı. Emrah Başsan, Muhammed, Baran gibi onlar yavaş yavaş hazırlanıyor" dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ İYİ OYNAMAK"

Takımın oynadığı oyunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Eskiköy, "8 maçın 7'sinde oynadığımız oyunu devam ettirecek çalışmaları yapıyoruz. Hatta bunun üstüne çıkmak istiyoruz. Sezona baktığımızda da çok değerli genç oyuncular kattık. Onları yavaş yavaş takımın içine katmaya çalışıyoruz. 2007 doğumlu, 2008 doğumlu, 2006 doğumlu birçok oyuncu kattık. Bunları ilk önce Pendikspor'a, daha sonra da Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Ve iyi oyunla hedefimiz tabii ki de play-off. Yani ligdeki her takımın iddiası var. Şampiyonluk iddiası, play-off iddiası. Bizim de var. Ama biz tabii ki diğer takımlar kadar önceliğimiz bu değil. Önceliğimiz iyi oyun oynamak, oyuncu yetiştirmek ve önümüzdeki bir iki yılın takımını oluşturmak. Genç bir iskelet oluşturmak istiyoruz. Yarışmacı olacağımız sezonları sabırla beklemek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"AMACIMIZ HERKESE ZORLUK ÇIKARTMAK"

Ligde güçlü şehir takımlarının bulunduğunu vurgulayan Eskiköy, "Çok sert bir lig. Güçlü şehir takımları var. Daha önce Süper Lig'de şampiyon olmuş bir Bursaspor var. Yıllardır Süper Lig'de oynayan bir Kayserispor var. Doğudan gelen güçlü takımlar var. Biz onların bütçesiyle aynı bütçelerde değiliz. Hedeflerimiz aynı olabilir ama kurduğumuz kadrolar aynı değil. Sezonun geri kalan kısmında da ilk 8 hafta nasıl sert geçtiyse öyle geçecek. Çünkü baktığımız zaman hiçbir takım hiçbir maçı kolay kazanamıyor. Bizi kimse kolay yenemedi, biz de kimseyi kolay yenemiyoruz. Sezonun geri kalanında da ben aynı bu şekilde bir sezonun geçeceğini düşünüyorum. Her maç zor, bizim de öncelikli amacımız zaten herkese zorluk çıkartmak. Ben oyunculara da hep aynısını söylüyorum. Türkiye'nin her yerinde, kendi stadımızda, deplasmanda biz kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Kendi oyunumuzu oynadığımız sürece de tüm takımlara zorluk çıkartırız" diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör