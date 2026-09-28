Rafel Leao: “Süper Lig beni şaşırttı”

Leao yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türk ligi beni olumlu yönde şaşırttı. Oldukça rekabetçi ve büyük isimler var. Galatasaray benimle ilgilendi, beni çok istiyorlardı ve bu çok iyi bir spor projesiydi. Hızlı bir şekilde uyum sağladım, takım çok iyi ve olağanüstü bir şey başarabiliriz, yani beşinci şampiyonluğu kazanabiliriz. Mutluyum ve büyük işler başarmayı umuyorum. Her sezon birbirinden farklıdır.