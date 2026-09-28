Sahne Arda Güler’in

Fransa karşısında puanı kaçıran A Milli Takımımız
'da en çok dikkat çeken isim tartışmasız Arda Güler
oldu. Real Madrid'li yıldız, 88 kez topla buluştuğu karşılaşmada yüzde 82'lik isabet oranı yakaladı. 9'da 3 orta ve 3'te 1 şut isabeti bulan genç yetenek, 3 şut pası verdi. Girdiği ikili mücadelelerden 10 kez başarılı olarak ayrıldı. 6 defa Fransız oyuncuların faulüne maruz kalırken toplamda 9 kez sahipsiz top kazanarak da baskılı oyununun ödülünü aldı. 3 pas arası yapıp savunma katkısını üst seviyeye çeken oyuncumuz, 2 defa da çalım attı.
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Mete Efendioğlu - Editör