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Giriş Tarihi: 28.09.2026 17:59

Sivasspor'da Pendikspor maçı hazırlıkları devam etti!

İsmet Taşdemir yönetimindeki Sivasspor, 1. Lig'in 9. haftasındaki Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

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AA
Sivasspor’da Pendikspor maçı hazırlıkları devam etti!
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Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve atletik çalışmalar gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı çalışmayla Pendikspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Pendikspor, 9 Ekim Cuma günü saat 17.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SİVASSPOR #PENDİKSPOR #İSMET TAŞDEMİR #1. LİG

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Sivasspor'da Pendikspor maçı hazırlıkları devam etti!
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