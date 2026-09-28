Sivasspor’da Pendikspor maçı hazırlıkları devam etti!

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve atletik çalışmalar gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, idmanı çift kale maçla tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı çalışmayla Pendikspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Pendikspor, 9 Ekim Cuma günü saat 17.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.