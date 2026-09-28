Trabzonspor’da Ruslan Malinovskyi ameliyat edildi!

Trabzonspor'da sakatlık geçiren Ruslan Malinovskyi'nin son durumu belli oldu.

Bordo-mavililerden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Ruslan Malinovskyi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbolcumuz Ruslan Malinovskyi'nin sol dizinde meydana gelen yaygın kemik ödemi ve mekanik şikâyetlerinin devam etmesi üzerine kendisine Belçika'da Dr. Koen Lagea tarafından başarılı bir artroskopik debridman cerrahisi uygulanmıştır. Futbolcumuzun ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimizce başlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Sezon başında transfer edilen 33 yaşındaki futbolcu, 4 maçta 223 dakika görev yaptı

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