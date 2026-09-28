Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Ruslan Malinovskyi ameliyat edildi!
Giriş Tarihi: 28.09.2026 15:56

Trabzonspor'da Ruslan Malinovskyi ameliyat edildi!

Trabzonspor Kulübü, Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi'nin ameliyat olduğunu açıkladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Trabzonspor’da Ruslan Malinovskyi ameliyat edildi!
  • ABONE OL

Trabzonspor'da sakatlık geçiren Ruslan Malinovskyi'nin son durumu belli oldu.

Bordo-mavililerden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Ruslan Malinovskyi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbolcumuz Ruslan Malinovskyi'nin sol dizinde meydana gelen yaygın kemik ödemi ve mekanik şikâyetlerinin devam etmesi üzerine kendisine Belçika'da Dr. Koen Lagea tarafından başarılı bir artroskopik debridman cerrahisi uygulanmıştır. Futbolcumuzun ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimizce başlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Sezon başında transfer edilen 33 yaşındaki futbolcu, 4 maçta 223 dakika görev yaptı

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TRABZONSPOR KULÜBÜ #TRABZONSPOR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da Ruslan Malinovskyi ameliyat edildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA