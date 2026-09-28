‘Türkiye kaliteli takım’‘

İtalya Milli Takımı
Teknik Direktörü Roberto Mancini, Ay-Yıldızlılarımız ile oynayacakları maç öncesinde dün basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye övgü dolu sözler kullanan 61 yaşındaki hoca, "Türkiye, Dünya Kupası'ndan elenmeyi hak etmedi. Çok iyi oyuncuları var. Montella takımı daha da iyileştirdi ve kaliteli bir takım haline getirdi.
Nasıl bir oyun oynayacağımızı yarın (Bugün) göreceğiz. Bizim gerçekten zamana ihtiyacımız var. Tek ihtiyacımız olan şey bu. İyi bir oyun olacağını düşünüyorum. Biz çok değişik bir taktikle maça çıkmayacağız. Moise Kean'in oynayıp oynayamayacağı henüz belli değil" dedi.
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Mete Efendioğlu - Editör