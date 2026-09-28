Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ‘Türkiye kaliteli takım’‘
Giriş Tarihi: 28.09.2026

‘Türkiye kaliteli takım’‘

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
‘Türkiye kaliteli takım’‘
  • ABONE OL
İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Ay-Yıldızlılarımız ile oynayacakları maç öncesinde dün basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye övgü dolu sözler kullanan 61 yaşındaki hoca, "Türkiye, Dünya Kupası'ndan elenmeyi hak etmedi. Çok iyi oyuncuları var. Montella takımı daha da iyileştirdi ve kaliteli bir takım haline getirdi. Nasıl bir oyun oynayacağımızı yarın (Bugün) göreceğiz. Bizim gerçekten zamana ihtiyacımız var. Tek ihtiyacımız olan şey bu. İyi bir oyun olacağını düşünüyorum. Biz çok değişik bir taktikle maça çıkmayacağız. Moise Kean'in oynayıp oynayamayacağı henüz belli değil" dedi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İTALYA MİLLİ TAKIMI #MONTELLA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Türkiye kaliteli takım’‘
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA