Uruguay, Güney Kore’yi 4 golle devirdi!

Güney Kore ile Uruguay, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Seul World Cup Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanan Uruguay oldu.

Uruguay'a galibiyeti getiren golleri; 13 ve 62. dakikalarda Darwin Nunez, 27. dakikada Giorgian De Arrascaeta ve 43.dakikada Kim Min-Jae (K.K) kaydetti.

Güney Kore'nin tek sayısı ise 80.dakikada Lee Kang-In'den geldi.

OH VE TORREIRA 11'DE BAŞLADI

Beşiktaş'ın Güney Koreli futbolcusu Oh Hyeon-gyu ve Galatasaray'ın oyuncusu Lucas Torreira, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Oh, 72 dakika sahada kaldı. Torreira ise 90 dakika tamamladı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör