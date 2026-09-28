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Giriş Tarihi: 28.09.2026 19:45

Uruguay, Güney Kore'yi 4 golle devirdi!

Uruguay, hazırlık maçında Güney Kore'yi 4-1 mağlup etmeyi başardı. Mücadelede Beşiktaşlı Oh Hyeon-gyu 72 dakika, Galatasaraylı Lucas Torreira ise 90 dakika sahada kaldı.

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Uruguay, Güney Kore’yi 4 golle devirdi!
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Güney Kore ile Uruguay, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Seul World Cup Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanan Uruguay oldu.

Uruguay'a galibiyeti getiren golleri; 13 ve 62. dakikalarda Darwin Nunez, 27. dakikada Giorgian De Arrascaeta ve 43.dakikada Kim Min-Jae (K.K) kaydetti.

Güney Kore'nin tek sayısı ise 80.dakikada Lee Kang-In'den geldi.

OH VE TORREIRA 11'DE BAŞLADI

Beşiktaş'ın Güney Koreli futbolcusu Oh Hyeon-gyu ve Galatasaray'ın oyuncusu Lucas Torreira, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Oh, 72 dakika sahada kaldı. Torreira ise 90 dakika tamamladı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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