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Giriş Tarihi: 28.09.2026 20:57 Son Güncelleme: 28.09.2026 21:01

Vincenzo Montella: Türkiye'yi temsil etmek için her şeyi yapacağız

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. haftasında İtalya ile oynanacak maç öncesinde, "Türkiye'yi temsil etmek için her şeyi yapacağız. Yüreğimiz Türkiye için atıyor." dedi.

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Vincenzo Montella: Türkiye’yi temsil etmek için her şeyi yapacağız
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. haftasında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

"YÜREĞİMİZ TÜRKİYE İÇİN ATIYOR"

Karşılaşmayı değerlendiren İtalyan çalıştırıcı, "Fransa maçında neler yaptıysak aynı şekilde sahaya yansıtmak zorundayız. (Orkun Kökçü hakkında) Tabii ki de her maçı oynadı bugüne kadar. Orkun bugün sahaya çıktığında iyi bir performans gösterecektir.

Çok kısa periyotta 4 maç oynayacağız. Ona da teşekkür ederim. Türkiye'yi temsil etmek için her şeyi yapacağız. Yüreğimiz Türkiye için atıyor." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella: Yüreğimiz Türkiye için atıyor!

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#VİNCENZO MONTELLA #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #ORKUN KÖKÇÜ #TÜRKİYE #İTALYA
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Vincenzo Montella: Türkiye'yi temsil etmek için her şeyi yapacağız
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