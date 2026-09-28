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Giriş Tarihi: 28.09.2026

Yumruklar konuştu Muslera saldırdı

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Yumruklar konuştu Muslera saldırdı
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Arjantin Süper Kupa finalinde eski G.Saraylı kaleci Muslera'nın formasını giydiği Estudiantes ile Rosario Central'in karşı karşıya geldiği maçın son anlarında ortalık savaş alanına döndü. Skor 2-1'ken Muslera, rakip ceza alanına gitti ancak kornerin ardından dönemedi ve kalesinde üçüncü golü gördü. Bundan sonra iki takım futbolcuları birbirlerine girdi. Muslera, rakip oyuncu Sandez'in boğazını sıktı. Yaşanan kavga soyunma odasına giden tünelde de devam ederken futbolcular yumruklar savurdu. Central karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MUSLERA

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Yumruklar konuştu Muslera saldırdı
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