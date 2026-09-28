Yumruklar konuştu Muslera saldırdı

Arjantin
Süper Kupa finalinde eski G.Saraylı kaleci Muslera
'nın formasını giydiği Estudiantes ile Rosario Central'in karşı karşıya geldiği maçın son anlarında ortalık savaş alanına döndü. Skor 2-1'ken Muslera, rakip ceza alanına gitti ancak kornerin ardından dönemedi ve kalesinde üçüncü golü gördü. Bundan sonra iki takım futbolcuları birbirlerine girdi. Muslera, rakip oyuncu Sandez'in boğazını sıktı. Yaşanan kavga soyunma odasına giden tünelde de devam ederken futbolcular yumruklar savurdu.
Central karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
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Mete Efendioğlu - Editör