Zeki Çelik’ten itiraf! ’Bu skoru beklemiyorduk’

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında İtalya'ya iç sahada 4-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda Zeki Çelik açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Zeki Çelik, "Bu skoru beklemiyorduk, çok üzgünüz! Böyle oynamamamız lazımdı! Biz kaliteli futbolcularız! Sonrasında daha iyi oynamaya başladık ama olmadı" dedi.

Zeki Çelik sözlerini şu şekilde noktaladı: "İtalya ne kadar iyi olsa bile sahamızda 4-1 olmamalıydı! Diğer iki maçta galibiyetler alarak ülkemizi sevindirmek istiyoruz."

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