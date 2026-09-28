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Giriş Tarihi: 29.09.2026 00:17 Son Güncelleme: 29.09.2026 00:20

Zeki Çelik'ten itiraf! 'Bu skoru beklemiyorduk'

Milli futbolcu Zeki Çelik, İtalya karşısında 4-1 mağlup oldukları müsabaka sonrası konuştu.

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Zeki Çelik’ten itiraf! ’Bu skoru beklemiyorduk’
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında İtalya'ya iç sahada 4-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda Zeki Çelik açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Zeki Çelik, "Bu skoru beklemiyorduk, çok üzgünüz! Böyle oynamamamız lazımdı! Biz kaliteli futbolcularız! Sonrasında daha iyi oynamaya başladık ama olmadı" dedi.

Zeki Çelik sözlerini şu şekilde noktaladı: "İtalya ne kadar iyi olsa bile sahamızda 4-1 olmamalıydı! Diğer iki maçta galibiyetler alarak ülkemizi sevindirmek istiyoruz."

TIKLA İZLE | Zeki Çelik'ten İtalya maçı sonrası itiraf!

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #ZEKİ ÇELİK #UEFA ULUSLAR LİGİ
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Zeki Çelik'ten itiraf! 'Bu skoru beklemiyorduk'
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