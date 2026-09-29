A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İspanya - Hırvatistan maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

İspanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 3'ün 2. haftasında Hırvatistan'ı konuk edecek. Kritik karşılaşma Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak.
Heyecan dolu müsabakada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Serdar Gözübüyük düdük çalacak. Serdar Gözübüyük'ün yardımcılıklarını Patrick Inia ile Rogier Honig üstlenecek.
Müthiş maçta VAR'da Pol van Boekel, AVAR'da ise Clay Ruperti görev alacak.
İspanya ile Hırvatistan arasındaki zorlu mücadele A Haber'den şifresiz olarak yayınlanacak.
Kritik karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
Müsabakanın canlı anlatımı ve canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
İspanya: Unai Simon, Pubill, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Fabian Ruiz, Rodri, Olmo, Yamal, Baena, Oyarzabal.
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol, Kovacic, Modric, Petar Sucic, Luka Sucic, Ivanovic, Matanovic.