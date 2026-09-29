Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İspanya - Hırvatistan maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
Giriş Tarihi: 29.09.2026 18:22

A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İspanya - Hırvatistan maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 3’ün 2. haftasında İspanya, Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka A Haber’den canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İspanya - Hırvatistan maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
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İspanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 3'ün 2. haftasında Hırvatistan'ı konuk edecek. Kritik karşılaşma Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak.

Heyecan dolu müsabakada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Serdar Gözübüyük düdük çalacak. Serdar Gözübüyük'ün yardımcılıklarını Patrick Inia ile Rogier Honig üstlenecek.

Müthiş maçta VAR'da Pol van Boekel, AVAR'da ise Clay Ruperti görev alacak.

İspanya ile Hırvatistan arasındaki zorlu mücadele A Haber'den şifresiz olarak yayınlanacak.

Kritik karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

Müsabakanın canlı anlatımı ve canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

İspanya: Unai Simon, Pubill, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Fabian Ruiz, Rodri, Olmo, Yamal, Baena, Oyarzabal.

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol, Kovacic, Modric, Petar Sucic, Luka Sucic, Ivanovic, Matanovic.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ULUSLAR LİGİ #İSPANYA #HIRVATİSTAN #A HABER

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A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İspanya - Hırvatistan maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
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