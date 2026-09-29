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Giriş Tarihi: 29.09.2026 21:11

A Milli Futbol Takımı’nda Belçika mesaisi 2 eksikle başladı!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’un üçüncü maçında Belçika ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına start verdi. Orkun Kökçü ile Emirhan Topçu antrenmanda yer almadı.

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A Milli Futbol Takımı’nda Belçika mesaisi 2 eksikle başladı!
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın hazırlıklarına Riva'da yapılan antrenmanla başladı.

Dün oynanan Türkiye - İtalya maçında belirli süre alan oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda idmana çıktı.

Isınma hareketlerinin ardından çeviklik çalışması ve sprint koşuları yapan oyuncular, ardından top kapma çalışması yapıp taktik oyun oynadı.

İtalya maçı sonrasında ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü ile sakatlığı sebebiyle ağrısı olan Emirhan Topçu, bugün gerçekleştirilen idmana katılmadı.

A Milli Futbol Takımı, yarın saat 17.00'de TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#EMİRHAN TOPÇU #ORKUN KÖKÇÜ #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #UEFA ULUSLAR LİGİ

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A Milli Futbol Takımı’nda Belçika mesaisi 2 eksikle başladı!
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