Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Para Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İskoçya - İsviçre maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
Giriş Tarihi: 29.09.2026 18:25

A Para Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İskoçya - İsviçre maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 1’in 2. haftasında İskoçya ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele A Para’dan şifresiz yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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A Para Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İskoçya - İsviçre maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
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İskoçya, UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 1'in 2. haftasında İsviçre'yi konuk edecek. Kritik karşılaşma Barclays Hampden Stadyumu'nda oynanacak.

Zorlu müsabakada Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic düdük çalacak. Nenad Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ile Bosko Bozovic üstlenecek.

Heyecan dolu maçta VAR'da Momcilo Markovic, AVAR'da ise Aleksandar Zivkovic görev alacak.

İskoçya ile İsviçre arasındaki zorlu mücadele A Para'dan naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Heyecan dolu karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

Müsabakanın canlı yayınını ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

İskoçya: Gunn, Hickey, Hendry, McKenna, Welsh, Robertson, Gilmour, Ferguson, McGinn, Bowie, McBurnie.

İsviçre: Kobel, Athekame, Elvedi, Akanji, Britschgi, Freuler, Jashari, Manzambi, Sanches, Ndoye, Amdouni.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ULUSLAR LİGİ #İSVİÇRE #A PARA

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A Para Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İskoçya - İsviçre maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
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