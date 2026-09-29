A Para Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İskoçya - İsviçre maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

İskoçya ile İsviçre arasındaki zorlu mücadele A Para'dan naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Heyecan dolu karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

Müsabakanın canlı yayınını ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.