A Spor Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Çekya - İngiltere maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi

Çekya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 3'ün 2. haftasında İngiltere'yi konuk edecek. Zorlu mücadele Fortuna Arena'da oynanacak.
Kritik maçta Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek.
Heyecan dolu karşılaşmada VAR'da Fedayi San, AVAR'da ise Onur Özütoprak görev alacak.
Çekya ile İngiltere arasındaki kritik mücadele A Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
Zorlu mücadele saat 21.45'te başlayacak.
Karşılaşmanın canlı yayınını ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Çekya: Hornicek, Sacek, Hranac, Chaloupek, Zmrzly, Sadilek, Cerv, Sulc, Ambros, Karabec, Hlozek.
İngiltere: Pickford, Alexander-Arnold, Konsa, Guehi, Quansah, Anderson, Scott, Bellingham, Saka, Gordon, Kane.