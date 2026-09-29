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Giriş Tarihi: 29.09.2026 19:14

Atila Gerin: Kesinlikle gevşemeyeceğiz, rehavete kapılmayacağız!

1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da tekik direktör Atila Gerin açıklamalarda bulundu.

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İHA
Atila Gerin: Kesinlikle gevşemeyeceğiz, rehavete kapılmayacağız!
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Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, sarı-kırmızılı takımla başarıya doğru ilerliyor. Trendyol 1. Lig'de ilk 8 haftada 6 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi alarak 19 puanla zirvede bulunan Kayserispor'da başarının anahtarını savunma oyunu olarak nitelendirildi.

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Savunma oyunu, uzun süreli başarının anahtarı. Biz şu anda takım halinde savunma yapıyoruz. Bundan taviz vermeden devam edeceğiz. Ön alan oyuncularım muhteşem, onlar da üzerlerine düşeni yapıyorlar. Pas oyununu oynayan bir sistemimiz var. Topun bizde kalmasını istiyoruz" dedi.

Ligde oynadıkları 8 maçta 6 kez kazandıklarını dile getiren Atila Gerin, "Biz 8'de 8 yapardık. 2 maçta başarılı olamadık. Bu maçlarda kabahatin yüzde 30'u bizim, gerisi dış etkenlerden oldu. Ama Allah'ın izniyle bunları da telafi edeceğiz. Ama şunun altını çizelim. Henüz yolun başındayız. Kesinlikle gevşemeyeceğiz, rehavete kapılmayacağız. Çok ciddi rakiplerimiz var. Çok ciddi camialar var. Bu da ligi oyunu daha da güzelleştiriyor. Muhteşem maçlar oluyor. Çok emek verenler var. Bunların bilincinde olarak hedefimizi koyduk. Önümüze bakacağız. Samimiyetle, şeffaflıkla, güvenle başarıya gideceğimizi düşünüyorum. Sezon sonunda Süper Lig'e yükselen takım olmak istiyoruz" diye konuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#KAYSERİSPOR #ATİLA GERİN #1. LİG
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