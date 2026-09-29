Bu maçı çabuk unutmak lazım

Üzerinde Ay-Yıldız taşıyan hiç kimse ıslıklanmaya layık değildir. Üzerinde Ay-Yıldız var çünkü.

Çabuk kırıldığımız bir oyun oldu. 3-0'ın altından kalkmak da kolay olmadı. Kaybettik, iyi oynamadık evet! Kalan 4 maçta 12 puan alabilir miyiz? Evet! O zaman bu maçı çabuk unutup dersler çıkarıp diğer 4 maça hazırlanacağız. Başka yapacak bir şey yok. Bugün kötü oynadın diye yarın kötü oynayacaksın diye bir şey yok.

Eksikleri analiz edip daha çok mücadele etmeye hazırlanacağız. Maçlar devam ediyor, 4 karşılaşma var. Muhakkak en çok bizim oyuncularımız üzülüyor.

HERKESİ YENERİZ!

Genç oyuncularımız var, tecrübelilerle iyi kaynaşacaklar. Türk Milli Takımı her yerde herkesi yenebilir. Ümitsizliğe kapılmadan en doğruyu oynamak lazım. Güzel, iyi bir gün değildi! Daha farklı da yenilebilirdik, 4-3, 4-4 de olabilirdi ama.

İki takım direkt gidiyor, en iyi 2 üçüncü çıkabiliyor. Atılan her gol, alınan her puan çok önemli. Bu turnuvada içeride- dışarıda demeden oynamak lazım, bugünü unutmak lazım.

Bizim kendimize yaptığımızı, rakip bize yapmıyor! Maç boyunca hareket katacak, enerji verecek adımlar atamadık. Yok, 10 kişi getirmemiş, bazı oyuncuları sakatmış... Hiç öyle bir şey değil. İki takım da sahaya 11 kişi çıkıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör