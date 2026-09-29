Çizme’den acı ders!

İlk 2 müsabakadan puan çıkaramayan Türkiye, cuma günü Belçika deplasmanına gidecek



İTALYA'YI YENEMİYORUZ!

Bizim Çocuklar, İtalya'ya karşı şanssızlığı dün gece de bitiremedi. Ay-Yıldızlılar, Çizme ile oynadığı 17 maçta hiç galip gelemedi. Gök Mavililer'e karşı 12 mağlubiyet yaşayan Türkiye, 5 kez de berabere kaldı. Söz konusu mücadelelerde Milli Takım 11 gol atarken, İtalya 33 kez ağları buldu.

ÇABASI BOŞA GİTTİ!

Fransa maçında mücadelesiyle alkış alan A Milli Takımımızın genç yıldızı Arda Güler, İtalya karşısında da çok çaba sarf etti ancak ağır yenilginin önüne geçemedi. Paslarıyla arkadaşlarına pozisyon hazırlamaya çalışan 21 yaşındaki yetenek, ilk yarıda yenen gollerden sonra hocasının yanına kadar giderek aksayan yönleri de anlatmaya çalıştı.

BARIŞ'IN TEK GOLÜ YETMEDİ!

Bursa'da ikinci yarıya üç değişiklikle başlayan A Milli Takım, oyuna hızlı girerken aradığı golü 47. dakikada Barış Alper Yılmaz ile buldu. Bir golü de ofsayta takılan milli futbolcu, bu sezon ilk kez skor katkısında bulundu.

MERİH: UTANÇ DUYUYORUZ

A Milli Takım'ın kaptanı Merih Demiral, aldıkları sonucun kendilerine hiç yakışmadığını söyledi. Takım olarak çok üzgün olduklarını belirten tecrübeli stoper, "Ülkemizden özür dileriz! Bize hiç yakışmadı! Utanç duyuyoruz bu mücadeleden! Başka söylenecek bir şey yok! İki maç var şimdi önümüzde. Hedefimiz o karşılaşmaları en iyi şekilde bitirmek! Halkımızdan özür dileriz! Sorumluluk biz futbolcularda" ifadelerini kullandı.

FRANSA TEK GOLLE KAZANDI

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında Belçika ile Fransa karşı karşıya geldi. Stade Roi Baudouin'de oynanan müsabakada konuk takım Fransa, 88. dakikada Michael Olise'nin attığı golle 1-0 galip geldi. İlk hafta Türkiye'yi tek golle geçen Zinedine Zidane'ın ekibi, dünkü sonuçla birlikte puanını 6'ya yükseltti. İlk maçında İtalya'yı 2-0 yenen Belçika ise 3 puanda kaldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör