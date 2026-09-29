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Giriş Tarihi: 30.09.2026 00:36

Drogheda United kafilesi, Trabzon'a ulaştı!

Trabzonspor ile özel maçta karşı karşıya gelecek olan Drogheda United kafilesi, şehre geldi.

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AA
Drogheda United kafilesi, Trabzon’a ulaştı!
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Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada dostluk maçında Trabzonspor ile karşılaşacak İrlanda'nın Drogheda United takımı, Trabzon'a geldi.

Papara Park'ta 1 Ekim Perşembe günü (bugün) saat 19.00'da Trabzonspor ile karşılaşacak Drogheda United takımı, tarifeli uçakla Trabzon'a ulaştı.

Bordo-mavi renklere sahip Drogheda United takımını, Trabzon Havalimanı'nda Trabzonspor Genel Saymanı Derviş Köz, yönetim kurulu üyesi Coşkun Öztürk, Divan Başkanlık Kurulu üyeleri ile bir grup Trabzonspor taraftarı çiçeklerle karşıladı.

Trabzonspor taraftarlarının tezahüratları eşliğinde havalimanından ayrılan Drogheda United kafilesi, otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR
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Drogheda United kafilesi, Trabzon'a ulaştı!
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