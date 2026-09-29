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Giriş Tarihi: 29.09.2026 12:39

Emir Ortakaya: 'İyi bir performans sergilediğime inanıyorum'

Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor'da Emir Ortakaya, "Lige iyi bir başlangıç yaptık. 6 maçın 4'ünü kazandık, 12 puanımız var. Umarım böyle devam eder. " dedi.

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İHA
Emir Ortakaya: ’İyi bir performans sergilediğime inanıyorum’
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Kocaelispor, karşılaşmanın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde sürdürüyor.

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan yeşil-siyahlı ekibin stoperi Emir Ortakaya, "Hem takımımız hakkında hem de kendi bireysel performansım hakkında çok güzel şeyler düşünüyorum. İyi bir performans sergilediğime inanıyorum.

Lige iyi bir başlangıç yaptık. 6 maçın 4'ünü kazandık, 12 puanımız var. Umarım böyle devam eder. Hem takımım adına hem benim için çok güzel bir sene olur ve taraftarlarımızı çok mutlu ederiz" dedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#KOCAELİSPOR #BEŞİKTAŞ #TRENDYOL SÜPER LİG
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Emir Ortakaya: 'İyi bir performans sergilediğime inanıyorum'
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